"Хасаним в Москве": что известно о блогере Саиде Губденском, погибшем в ДТП в столице

Саид Губденский. Фото: said.gubdenskiy

В Москве в аварии погиб махачкалинский блогер Саид Губденский. Мужчина, согласно сообщениям в СМИ, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volvo и Mercedes. Водитель скончался на месте, его пассажир - президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов - умер в больнице. Что известно о блогере Саиде Губденском, погибшем в ДТП в столице - читайте в материале "КП".

Фото с камер наблюдения

- Меня зовут Саид, мне 28 и я предприниматель, проходящий сложный путь к успеху. Год назад переехал в Москву, а полгода назад открыл тюнинг-ателье, которое уже успело нашуметь в мире автотюнинга, - так описывал себя на YouTube-канале Губденский.

Вся активность блогера была посвящена автомобилям. Он гонял по разным местам, нарушая ПДД, и не скрывал этого. В одном из последних роликов мужчина признается, что вообще два года ездил без водительских прав. Видео, к слову, подписано так: "Хасаним [беспредельничаем - Пр.] на M5 F90 в Москве!"

Но блогер не всегда был исключительно эпатажным гонщиком. Еще до переезда в Москву Губденский занимался анализом бензина, который продают в Дагестане. И смело, по-дагестански, отвечал всем несогласным.

- Для всех несогласных с анализами и хейтеров, и для всех недоброжелателей, которые могут по-мужски встретиться и разговаривать, в шапке профиля есть номер телефона моего менеджера через которую можно со мной связаться, - писал он.

До начала 2020 года мужчина выкладывал в основном миролюбивый контент - шашлыки в горах, обзор на элитные иномарки. Но впоследствии Губденский начал публично лихачить. В апреле 2021 года он, однако, выпустил видеообращение про "шашки" - манеру езды, суть которой заключается в непрерывном обгоне в плотном потоке. На фоне скандала вокруг Эдварда Била он осудил таких водителей.

О других погибших или пострадавших ничего не известно. Движение на участке, где случилась авария, было затруднено. Постепенно последствия ДТП убираются.