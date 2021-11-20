Боролся с уличными гонками и ругался с полицией: что известно о президенте федерации автоспорта Дагестана, погибшем с Саидом Губденским в аварии

Погибшие в ДТП в Москве - блогер Саид Губденский и его друг, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Фото: fams_rd

В Москве в страшной аварии погибли блогер Саид Губденский и его друг, президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, бывший в тот момент пассажиром. Мужчины на BMW выехали на встречную полосу, где столкнулись с Volvo и Mercedes. Блогер скончался на месте, президент федерации - умер в больнице. Что известно о втором погибшем в ДТП в Москве - читайте в материале "КП".

Фото с камер наблюдения

Ибрагимов создал федерацию еще в 2019 году. Главная их цель - обезопасить улицы Дагестана от гонок, которые устраивала молодежь. Они были уверены, что карательные меры не приведут к решению проблемы высокой смертности на дорогах республики, и требовали построить специальные трассы для гонок. И власть их даже услышала. Тогдашний мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с президентом федерации.

- Открытие подобного объекта положительно скажется на туристическом потенциале города, который вот уже не первый год становится излюбленным местом посещения множества российских и иностранных туристов. В соседней Чеченской Республике есть подобная трасса, и она регулярно становится объектом пристального внимания всего автомобильного сообщества, - говорил Ибрагимов.

Ибрагимов на встрече с мэром Дербента. Фото: fams_rd

Стороны тогда договорились, что составят план строительства такой арены в Дербенте. А пока Ибрагимов проводил любительские гонки в безопасных, заброшенных местах. Скорее для тренировок, нежели для турниров. Это не нравилось дагестанской полиции.

- Пока участники нашей Федерации представляли Дагестан на Всероссийских дрифт-соревнованиях в Сочи, сотрудники правоохранительных органов Каспийска якобы, как они утверждали, по указанию «сверху», сорвали проведение тренировки наших гонщиков, - написала тогда федерация.

Тем не менее, дагестанские участники регулярно ездили на турниры в другие регионы России. И даже привозили призовые места.

Кто будет новым президентом федерации - не известно.

ДРУГИЕ ПОСТРАДАВШИЕ

Кроме погибших, в аварии есть два пострадавших, ехавшие в Volvo и Mercedes. У первого сотрясение мозга, у второго - множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба отказались от госпитализации.

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