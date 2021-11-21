Коронавирус в Ставропольском крае: новости на 21 ноября

Коронавирус в Ставропольском крае на 21 ноября 2021 года Фото: "КП" Архив

"КП" следит за эпидемиологической ситуацией, которая складывается на территории СКФО. Какие новости "подарил" коронавирус в Ставропольском крае - читайте в материале.

Согласно последней статистике, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, медики выявили на Ставрополье 107714 случаев заражения COVID-19, суточный прирост - 525 больных. Вместе с тем, врачи выписали еще 381 человека с выздоровлением. Общее число выписанных - 82251. Но растет и количество умерших от коронавируса. За сутки от инфекции скончались 39 пациентов, всего не побороли болезнь 4853 человека.

По данным Яндекса, Ставропольский край по числу случаев заражения занимает 18 место в России, но по числу заболевших на 100 тысяч населения - только 75 место (3846 случаев). По количеству летальных исходов регион находится на 13 месте, по количеству смертей на 100 тысяч населения - в середине рейтинга (173 летальных случая на 100 тысяч населения).

- Сейчас важно сохранять интенсивный темп вакцинации. Условия для этого созданы. Первым компонентом вакцины против коронавируса привились 979,7 тысячи ставропольчан. Около 10 тысяч из них - только за последние сутки, - пишет Владимиров.

Кроме того, за время пандемии медики провели более 3 млн тестов на коронавирус.

После перепрофилирования роддома в Ставрополе в отдел для больных коронавирусом коечный фонд края вырос. Сейчас он превышает отметку в пять тысяч - 5157 мест. Из них заняты 4413 мест.