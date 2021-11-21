Слово "хасанить" пришло в интернет из Дагестана и арго Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

После смертельного ДТП в Москве с участием блогера Саида Губденского массы узнали слово, которое ранее было в ходу только у стритрейсеров. Что значит "хасанить" и почему по-настоящему хасанят только гонщики - объясняем в материале "КП".

Общее значение, которое придали слову сейчас - "наводить суету", нарушать порядок вещей. Но это - очень обобщенное понимание, образовавшееся после распространения глагола в сети. Языковая единица "хасанить" в исконном значении пришло из Дагестана в 2019 году, и поначалу его употребляли только местные жители, любившие быструю езду. Означало оно следующее: "агрессивно водить машину, грубо нарушая ПДД и создавая аварийную ситуацию на дороге".

Произошло слово, ориентировочно, из тюремного жаргона, в котором "хасанить" - это "торговать фруктами". "Хасанами" носители арго называли, как правило, торговцев, отсюда и производная форма.

Предположений того, как менялось значение слова в период с девяностых до конца десятых годов, нет. Но слово настолько вошло в интернет-разговорник, что от глагола появились первые нарицательные существительные: "хасанщик" ("суетолог", нарушитель порядка, гонщик) и "хасанство".

На то, что "хасанить" употребляют в речи в основном гонщики, подтверждают живые примеры. В одном из последних видео Саида Губденского, посвященном экстремальному вождению, в описании присутствует этот глагол: ""Хасаним [беспредельничаем - Пр.] на M5 F90 в Москве!"

После распространения слова его начали романтизировать. Но вот пример того, что называют в Дагестане "похасанить". 19 ноября 2021 года, после 10 часов дня, житель Кумторкалинского района начал совершать на белой "Приоре" опасные маневры из стороны в сторону. На потеху тех, кто сидит с ним и едет впереди. Не справившись с управлением, водитель влетел в ограждение.

- В результате ДТП водитель и трое его пассажиров, также проживающих в Кумторкалинском районе, с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сказано в сообщении УМВД по Дагестану.