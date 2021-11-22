"Ни грамма дальновидности": Кадыров ответил несогласным с запретом называть национальность в СМИ

Глава республики указал на то, что СМИ любят делать акцент на национальности преступника только в том случае, если он с Северного Кавказа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем официальном Telegram-канале прокомментировал заявления политиков и журналистов относительно законопроекта о запрете называть национальность преступников в СМИ. По словам Кадырова, те, кто выступает против закона, подвержены "двойным стандартам".

Политик отметил, что в СМИ всегда делают большой акцент на национальность преступника именно в том случае, если он родом с Северного Кавказа. Почему-то другие национальности не так интересуют журналистов.

- Ваша показная "свобода слова" распространяется, только если в деле замешаны кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы. Я ни в коем случае не пытаюсь выгородить кого-то. Если виновен, нужно наказать по закону! Однако, если все дружно считают, что называть национальность необходимо, давайте честно, без оправданий или отговорок называть каждого преступника, - заявил Кадыров.

Также он отдельно обговорил, что большая часть преступлений совершают люди не с Северного Кавказа. При этом журналисты и политики не подчеркивают их национальность, но ситуация становится другой в случае, если замешаны кавказские корни.

- В конце концов, в России или должно быть полное равноправие, или она скатится до беспредела и анархии, - резюмировал Кадыров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Государственная дума России собирается рассмотреть законопроект, который предложило правительство Чечни. Проектом федерального закона предлагается ввести запрет на распространение в СМИ, а также в соцсетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений.

Главной мотивацией и задачей выступает сохранение мира между разными национальностями и конфессиями на территории России.

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