Госуслуги ФСС РФ: Соцстрах запускает на Ставрополье пилотный проект «Системы электронного сертификата»

Темы для обсуждения на Круглом столе:
- государственные услуги Фонда;
- итоги работы Центра выплат социальных пособий за 2021 год и перспективы деятельности Центра на 2022 год с учетом обращений и пожеланий за истекший период;
- подготовка реализации пилотного проекта Фонда социального страхования РФ «Системы электронного сертификата» на территории Ставропольского края в 2022 году.
- введение электронных родовых сертификатов и листков нетрудоспособности в Ставропольском крае;
- переход на проактивный формат взаимодействия с работодателями и работниками на Ставрополье в 2022 году.
СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА
Александр Александрович Писаренко, управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
Марина Михайловна Димиденко, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ-СРО ФСС РФ;
Галина Владимировна Галагуш, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ;
Людмила Алексеевна Больбат, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ;
Владимир Николаевич Сердюк, заместитель управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.
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