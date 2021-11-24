Госуслуги ФСС РФ: Соцстрах запускает на Ставрополье пилотный проект «Системы электронного сертификата»

Темы для обсуждения на Круглом столе:

- государственные услуги Фонда;

- итоги работы Центра выплат социальных пособий за 2021 год и перспективы деятельности Центра на 2022 год с учетом обращений и пожеланий за истекший период;

- подготовка реализации пилотного проекта Фонда социального страхования РФ «Системы электронного сертификата» на территории Ставропольского края в 2022 году.

- введение электронных родовых сертификатов и листков нетрудоспособности в Ставропольском крае;

- переход на проактивный формат взаимодействия с работодателями и работниками на Ставрополье в 2022 году.

СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Александр Александрович Писаренко, управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Марина Михайловна Димиденко, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ-СРО ФСС РФ;

Галина Владимировна Галагуш, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ;

Людмила Алексеевна Больбат, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ;

Владимир Николаевич Сердюк, заместитель управляющего Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

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