«Тренировался в огороде»: как дагестанский лыжник стал звездой шоу «Русский ниндзя»

Фото: личный архив Руслана Алисолтанова

Северянин с дагестанским происхождением показал класс на телевизионном шоу «Русский ниндзя». 23 летний чемпион России и Европы по лыжным гонкам Руслан Алисолтанов стал участником российского аналога легендарного проекта Ninja Warrior. Побеждает в нем тот, кто быстрее проходит сложнейшую полосу препятствий, ни разу не оступившись.

Фото: личный архив Руслана Алисолтанова

Руслан рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ», что вырос и живет в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий АО). Юноша - в Сборной России по ачери-биатлону (зимний вид спорта, сочетающий лыжную гонку со стрельбой из лука). Но вторым домом чемпиона остается Дагестан, где живут многие его родственники и находится родовое село семьи. В окружении гор Кавказа мастер спорта и готовился к отборочному этапу шоу.

Фото: личный архив Руслана Алисолтанова

Говорит, с середины июля 2021 года до начала кастинга в сентябре тренировался вместе с 28-летним братом, который тоже хотел поехать в Москву на отбор. Однако передумал в самый последний момент, решив остаться на свадьбе друзей в Дагестане. На первый взгляд братья Алисолтановы - как две капли воды. Но Руслан сразу нас предупредил: «Мы - не близнецы, просто похожи».

- Разминались на сельской площадке вместе с детьми, подтягивался на дереве и занимался с самодельными гантелями в огороде. Тренировались буквально перед сном, в 22:00-23:00 часов. Днем было очень жарко: +40 градусов. И все равно мешала духота, - делится Руслан.

Уже на первых подготовительных тренировках, продолжает спортсмен, сильно травмировал плечо. С его слов, даже висеть на турнике было невыносимо, и все упражнения приходилось делать с полусогнутыми руками. Кто внимательно смотрел шоу, мог видеть, что плечо Руслана было в тейпах (тейпирование - профилактика травматических повреждений мышц и связок при помощи клейких лент – тейпов).

- На съемках плечо меня беспокоило, но в момент прохождения трассы не болело, - отмечает собеседник.

Фото: личный архив Руслана Алисолтанова

В отборочном этапе полосу препятствий Руслан прошел играючи за 2 минуты 10 секунд, установив промежуточный рекордный результат. И в следующих турах он показал себя как ловкого и сильного игрока. За кулисами, отмечает Алисолтанов, соперники вели себя как друзья: помогали побороть волнение и давали советы.

- Мы устраивали челленджи с участием выбывших игроков. Показывали друг другу разные трюки и снимали все это на камеру.

В одном шаге от финала экстремального проекта Руслан упал. В полуфинале он не сумел пройти до конца полосу разноуровневых подоконников. Признается, что было очень обидно, но сдаваться не собирается.

- Уже готовлюсь к следующему сезону, - ответил герой публикации.