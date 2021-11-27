ФАС признала обоснованной жалобу на тендер по новогодней елке в Ставрополе

Сроки установки елки, скорее всего, передвинут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

УФАС по Ставропольскому краю рассмотрел жалобу на документацию тендера по покупке и установке новогодней елке в Ставрополе. Это следует из открытых данных на сайте "Госзакупок".

Комиссия нашла обоснованной первую жалобу от "ЯрИнфотех", которая обнаружила в документации тендера 53 неточности. Многие из них связаны с неверными или неясными формулировками. Вот отрывок из жалобы:

"Не ясно, допускается ли указание крайнего значения или нет. Например, для “не менее 5” и для “от 5” допускается значение 5? Или же значение 5 допускается только для требования “не менее 5”. Также присутствуют требования «свыше», «менее», «более», которое тоже неясно трактовать. Таким образом, инструкция вводит участников в заблуждение".

УФАС по Ставрополью предписал комитету мэрии Ставрополя исправить все нарушения и отменить ранее вынесенные решения, продлив таким образом сроки подачи заявки. Иными словам, прошлому победителю - питерскому ООО "Елочкин" - придется снова бороться за тендер. Работу над ошибками должны выполнить в течение 10 дней.

Другая жалоба от ООО "Интерлайт" была признана необоснованной. Согласно тексту документа, фирму просто не допустили до второй части участия в электронном аукционе, потому что те не предоставили банковскую гарантию в 495 тысяч рублей. Хотя фирма уверяет, что деньги были и они вовремя об этом уведомляли ответственный комитет мэрии Ставрополя.

Отметим, что ранее самая дорогая в истории Ставрополя елка должна была появиться до 9 декабря. Ее стоимость - более 49 млн рублей.