«Мы извиняемся»: жители Дагестана раскаялись после жестокого избиения девушек в кафе

Хулиганы попросили прощение. Но при задержании оказали полиции сопротивление

В кафе Астрахани 16 ноября 2021 года компания молодых людей на глазах у посетителей жестоко избила двух девушек. Камеры наблюдения сняли на видео, как один из них - им оказался 26-летний житель Дагестана, закинул ноги на стол. Сделанное ему замечание и стало причиной зверского нападения. Били девушек толпой. И очень жестоко: таскали за волосы, душили, наносили удары кулаком в голову, пинали ногами по лицу и телу...

После этого было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Первым полицейские задержали и арестовали зачинщика потасовки. Остальных - 26 ноября. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, к розыску на тот момент были уже привлечены сотрудники регионального УФСБ.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 25 и 27-летний подозреваемые, которые причастны к хулиганским действиям с использованием насилия в отношении посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе областного центра. Задержанные дали признательные показания, - сообщают в ведомстве.

Судя по кадрам из ролика с допросом по-настоящему виноватыми те себя не чувствуют. Разговор полицейского с одним из них был такой:

- За что бил?

- Я разнимал. Так получилось, что она на меня начала лезть, и я просто отпустил ее.

- Раскаиваешься?

- Да.

А его приятель рассказал следующее:

- С братом спустился в кафе. И девчонка что-то ему матом сказала. Задела его. Он начал ее бить.

- А вторую девушку за что?

- Я не знаю. Начал ее ногами...

- Почему не помогали ей?

- Не в состоянии был. Был пьян.

- Что вы хотите сказать пострадавшим?

- Мы извиняемся.

Обратим внимание, что молодых людей - тоже жителей Дагестана, нашли в астраханской квартире у их родственников. При задержании оба оказали неповиновение. Силовикам и полицейским пришлось оказать силу и спецсредства. И тем не менее все трое участников избиения девушек - фигуранты уголовного дела, заведенного по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Комментировать состояние потерпевших в полиции отказались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закинул ноги на стол»: житель Дагестана жестоко избил двух девушек за сделанное ему замечание

После нападения на посетительниц кафе в Астрахани арестован 26-летний житель Дагестана (подробнее)