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Происшествия29 ноября 2021 10:13

«Мы извиняемся»: жители Дагестана раскаялись после жестокого избиения девушек в кафе

В Астрахани задержали еще двух участников нападения на посетительниц кафе
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
Хулиганы попросили прощение. Но при задержании оказали полиции сопротивление

Хулиганы попросили прощение. Но при задержании оказали полиции сопротивление

В кафе Астрахани 16 ноября 2021 года компания молодых людей на глазах у посетителей жестоко избила двух девушек. Камеры наблюдения сняли на видео, как один из них - им оказался 26-летний житель Дагестана, закинул ноги на стол. Сделанное ему замечание и стало причиной зверского нападения. Били девушек толпой. И очень жестоко: таскали за волосы, душили, наносили удары кулаком в голову, пинали ногами по лицу и телу...

После этого было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Первым полицейские задержали и арестовали зачинщика потасовки. Остальных - 26 ноября. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, к розыску на тот момент были уже привлечены сотрудники регионального УФСБ.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 25 и 27-летний подозреваемые, которые причастны к хулиганским действиям с использованием насилия в отношении посетительниц заведения общественного питания в Ленинском районе областного центра. Задержанные дали признательные показания, - сообщают в ведомстве.

Судя по кадрам из ролика с допросом по-настоящему виноватыми те себя не чувствуют. Разговор полицейского с одним из них был такой:

- За что бил?

- Я разнимал. Так получилось, что она на меня начала лезть, и я просто отпустил ее.

- Раскаиваешься?

- Да.

А его приятель рассказал следующее:

- С братом спустился в кафе. И девчонка что-то ему матом сказала. Задела его. Он начал ее бить.

- А вторую девушку за что?

- Я не знаю. Начал ее ногами...

- Почему не помогали ей?

- Не в состоянии был. Был пьян.

- Что вы хотите сказать пострадавшим?

- Мы извиняемся.

Обратим внимание, что молодых людей - тоже жителей Дагестана, нашли в астраханской квартире у их родственников. При задержании оба оказали неповиновение. Силовикам и полицейским пришлось оказать силу и спецсредства. И тем не менее все трое участников избиения девушек - фигуранты уголовного дела, заведенного по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Комментировать состояние потерпевших в полиции отказались.

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