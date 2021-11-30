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Происшествия30 ноября 2021 12:17

Министр из Карачаево-Черкесии месяц нарушал подписку о невыезде, работая в другом регионе

Министра промышленности КЧР Хизира Боранукова задержали в Ставрополе 30 ноября
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Хизир Борануков Фото: Минтранс КЧР

Хизир Борануков Фото: Минтранс КЧР

Сотрудники правоохранительных органов Ставрополья задержали и.о министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. Об этом сообщил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

С 2011 года мужчина живет в Ставрополе. Больше семи лет он проработал в "Газпром газораспределение Ставрополь": сначала был главным инженером-строителем, до 2019 года - начальником управления капитального строительства. 12 октября 2021 года Боранукова назначили на должность исполняющего обязанности министра в Карачаево-Черкесии.

Проблема в том, что с 2019 года мужчина находится под следствием. По версии правоохранительных органов, Борануков причастен к подготовке ложных отчетов о проделанной работе по ремонту здания "Газпром газораспределение Ставрополь". Мужчина был посредником в предоставлении неверных данных. После того, как факт выявили, работника уволили, а суд отправил его под подписку о невыезде из Ставропольского края.

Тем не менее, мужчина в течение полутра месяцев ездил в Карачаево-Черкессию на работу, чем нарушал установленную меру пресечения. Этот факт выявили сотрудники правоохранительных органов. Также на то, что Борануков выезжал за пределы региона, указывает фотография, опубликованная пресс-службой республиканского правительства. На ней мужчина сидит рядом с другими министрами во время встречи главы КЧР Рашида Темрезова с кабмином.

Фото с заседания кабмина и главы КЧР. Дата - 12.10.2021

Фото с заседания кабмина и главы КЧР. Дата - 12.10.2021

Боранукова задержали. Вскоре ему изберут новую меру пресечения.

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