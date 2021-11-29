Гриб-убийца: стало известно, от чего погибла 17-летняя девушка на Ставрополье

Ставропольцев призывают обирать только известные съедобные грибы, уметь их отличать от ядовитых двойников Фото: Евгения ГУСЕВА

Несчастный случай произошел вблизи поселка Заря Левокумского округа Ставрополья. Там в конце октября 2021 года 73-летний местный житель по традиции отправился собирать грибы. Старик не был грибником со стажем, а всего лишь любителем.

Односельчане рассказывают, что он часто любил бродить по лесу, собирая ягоды и грибы.

Соседи отзываются о старике положительно: всегда был опрятно одет, улыбался, хозяйственным был. Но годы никого не щадят: пенсионер в последнее время жаловался на плохое зрение и память.

Так, в октябре 73-летний житель поселка Заря пошел собирать грибы. Был уверен, что набирает в корзину сыроежки, которые он так любил и угощал ими соседей. В этот раз щедрый пенсионер снова принес семье, живущей рядом эти грибы. По соседству с ним жили мать с 17-летней дочерью. Он угостил их ложными сыроежками.

Мать приготовила их на ужин, но после – ей и дочери стало плохо. С признаками отравления их доставили в больницу. Врачи боялись за жизнь матери, однако, ей удалось выкарабкаться, а вот спасти 17-летнюю ставропольчанку не удалось.

После смерти молодой соседки пенсионер рассказал, что был уверен, что собирает знакомые сыроежки, но запамятовал, как они выглядят.

- Грибник-любитель полагал что - это сыроежки , но отличительным признаком стало, что шляпка не такая упругая, - сообщил в беседе с корреспондентом «КП-Ставрополь» собственный источник.

Против 73-летнего жителя Левокумского округа возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем СКР по Ставрополью призывает местных жителей быть бдительными, собирать только известные съедобные грибы, уметь их отличать от ядовитых двойников, а также не срезать грибы у трассы близ промышленных предприятий.

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