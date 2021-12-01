Ледовый сезон начался в Ставрополе Фото: Иван ВИСЛОВ

Ледовые катки в Ставрополе 2021-2022: адреса, цены, режим работы - на все вопросы «КП-Северный Кавказ» дает развернутые ответы и напоминает, что теперь в Ставрополе помимо основных открытых площадок, которые работают до середины марта, появилась открытая ледовая арена - она работает круглогодично

ВНИМАНИЕ!

Из-за пандемии коронавируса график работы ледовых катков в этом году может быть изменен. Уточняйте информацию по указанным телефонам. На многих ледовых площадках города с 7 декабря 2020 года действует пропускная QR-система регистрации посетителей.

Каток в Парке Победы

ул. Шпаковская, 111. Телефон: (8652) 21-39-56, 77-03-08.

Ближайшая остановка общественного транспорта «Кинотеатр ‎Салют» (троллейбусы №№2, 8; автобусы №№13, 14, 38, 46; маршрутки №№2, 13, 14, 29, 41, 44, 45, 46, 47, 120).

Для того, чтобы дойти до катка в Парке Победы, надо пройти чуть вглубь от центральной аллеи, дальше указатели подскажут, где повернуть. График работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 23:00. Для посетителей, которые любят и другие зимние забавы, можно взять напрокат лыжи, а еще скатиться с ледяной горки.

Стоимость катания на коньках (оплата за час, второй час - в подарок):

в будни – 350 рублей; со своими коньками - 300 рублей;

в выходные - 400/350 рублей.

Абонемент - 3000/10 сеансов (действителен весь сезон).

Заточка коньков - 250 рублей.

Стоимость проката лыж - 400 рублей/час.

Прокат санок – 250 рублей/час

Прокат снегокатов – 300 рублей/час

Также там ежедневно с 07:30 до 09:00 можно сыграть в хоккей.

В будние дни стоимость – 250 рублей/час

Выходные дни стоимость - 250 рублей/час.

Стоимость катания с горки - 250 рублей/7 спусков.

Групповые посещения от 15 человек – скидка 50 рублей от стоимости билета для каждого человека. Для получения скидки необходимо предварительно записаться по телефону.

Каток на площади Ленина

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«Академический театр» (троллейбусы №№1, 4, 9; автобусы №№4, 46; маршрутки №№3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 46, 55)

«Дом профсоюзов» (троллейбус №2, автобус №32а, маршрутки №№32, 48, 84);

«Площадь Ленина»/«Школа №5» (троллейбусы №№1, 2, 4, 9; автобусы №№4, 32а, 46; маршрутки 3, 7, 8, 21, 29, 30, 31, 32, 46, 48, 55, 84).

Телефон: (8652) 63-23-44.

Режим работы:

Ежедневно с 10:00 до 23:00.

К установке масштабной конструкции большого ледового катка на площади Ленина приступили еще в конце сентября. А уже 15 ноября каток распахнул двери для первых посетителей.

В городской администрации сообщили, что каждый сеанс будет длиться - 60 минут, а между катаниями установят перерыв. Он продлится 2 часа, а за это время проведут санитарную обработку всех поверхностей и полностью проветрят помещение.

Каждый раз при смене коньки будут проходить двухуровневую дезинфекцию: сначала спортивную обувь просушат с помощью ультрафиолетовых ламп, а затем продезинфицируют специальным средством во время санитарной обработки.

Закрыть ледовую площадку планируют в марте 2022 года.

За минувший ледовый сезон 2020-2021 каток на площади Ленина принял более 110 тысяч посетителей, из которых свыше 80 тысяч - были дети, они могут кататься здесь бесплатно.

Каток на площади Ленина в Ставрополе работает с обязательным условием соблюдения всех противоэпидемиологических мер в условиях коронавирусной пандемии:

- вход строго в масках,

- QR-код обязателен (на основании постановления губернатора Ставропольского края от 26 ноября 2020 года №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края»).

Стоимость:

- дети до 14 лет бесплатно (дети до 7 лет - только в сопровождении взрослого, сопровождающий катается бесплатно);

- дети старше 14 лет и взрослые: понедельник - четверг 150 рублей/сеанс, пятница - воскресенье 200 рублей/сеанс.

- прокат коньков и защиты - по 100 рублей во все дни для взрослых, детям до 14 лет - бесплатно.

Внимание! Стоимость катания на сеансы в 20:00 и 22:00 - 300 рублей

Важно! Регистрация на платное посещение проводится на сайте катка - Ставкаток.рф.

Билеты также можно приобрести на указанном сайте. Лица, которым при покупке билета электронный сервис выдает ограничения - на территорию ледовой арены - не допускаются. Бесплатное посещение происходит в порядке живой очереди.

Каток на Пионерском пруду в Ставрополе

Кавалерийская ул., 30, телефон: 8 (865) 247-84-66

Необходимо добраться до центра города и спуститься вниз по улице Кавалерийской: справа будет парковка, а слева - проход на Пионерский пруд.

Режим работы: с 10:00 до 23:00.

Каток на Пионерском пруду заработал в марте 2021 года. На сегодняшний день - это единственная открытая всесезонная арена в городе: небольшая, но уютная.

Стоимость билетов

В будние дни: понедельник - четверг - 150 рублей/час

В пятницу, субботу и воскресенье - 200 рублей/час

Прокат коньков: 100 рублей

Прокат защиты - 100 рублей

Билеты можно будет получить в кассе катка перед началом сеанса.

Для детей до 14 лет - выход на лед бесплатный, однако с ребенком до 7 лет на лед будет обязан выйти его сопровождающий. Организаторы ледовой забавы обращаются к посетителям с просьбой соблюдать противоэпидемиологические нормы.

Каток «Виктория» в Ставрополе

ул. Серова, 535 А. Телефон: (8652) 99-00-21.

Ближайшие остановки общественного транспорта «Ветлечебница» или «Аллея героев» (троллейбус № 7, автобусы №№32а, 37, маршрутки №№21, 32, 42, 44, 47, 48, 55, 59). Дальше пройти пешком 700 м по Уставному тупику.

Режим работы:

Каток работает по будням с 10:00 до 16:00, в выходные - с 10 до 23 часов.

Стоимость катания: 30 минут - 200 рублей, 1 час - 300 рублей (со своими коньками - 150/200 рублей соответственно).

Спортивно-тренировочный центр «Ставрополь Арена»

ул. Тухачевского, 6/1. Телефон: (8652) 230-555.

Ближайшие остановки общественного транспорта:

«АТС» (автобусы №№12, 15а, 18, 20, 32а, 46; маршрутки №№ 3, 8, 12, 21, 33, 35, 39, 41, 46, 48, 84, 88);

«ТЦ ‎"‎Славяновский‎"‎» (троллейбусы №№2,8; автобусы №№4, 13, 14, 18, 20, 38; маршрутки №№13, 14, 15, 17, 21, 32, 35, 40, 44, 47, 48, 84, 88, 120).

Один из крупнейших крытых ледовых катков в регионе - почти 3000 кв. м., практически всегда занят: здесь проходят профессиональные тренировки хоккеистов и фигуристов. Но покататься в свое удовольствие тоже можно! Главное грамотно подобрать время.

Выйти на лед спортивной арены можно только по субботам (один сеанс в 15-45) и по воскресеньям (два сеанса в 15-45 и 16-00).

Однако и эти часы могут быть отменены для посещений, в тех случаях, когда на ледовой площадке проходят соревнования. Необходимо уточнить информацию о свободных часах для посещения – заранее позвонить в центр.

Стоимость одного сеанса (1 час) - 260 рублей, прокат коньков - 100 рублей. Цена для детей до 10 лет – 230 рублей, а прокат коньков — 80 рублей.