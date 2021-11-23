Как обезопасить себя от ненужных финансовых услуг

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мисселинг - сравнительно новое явление. По сути, это недобросовестная продажа. В каких ситуациях может произойти, и как защитить себя и близких от ненужных финансовых услуг.

Москвичка Любовь пришла в банк, где у нее был вклад, узнать условия продления. Менеджер сказал, что у банка есть специальное предложение с повышенной доходностью. Ограничение одно: деньги должны лежать на счете три года. Клиентка согласилась. И только когда договор был подписан, она обнаружила, что банк в нем не упоминается совсем, вместо него - страховая компания, а договор - на инвестиционное страхование жизни.

Такая ситуация - пример мисселинга или недобросовестной продажи. Происходит это, когда недобросовестный сотрудник банка сообщает не все условия сложного финансового продукта. Навязать его могут по разным причинам.

Самая распространенная ситуация - продавец намеренно утаивает информацию об особенностях продукта и сопутствующих рисках или не проясняет процесс ценообразования. В результате вы получаете не только не тот товар, за которым обратились, но и низкую доходность при больших рисках, а иногда несете и прямые потери.

Столкнуться с мисселингом можно в любом финансовом учреждении: в страховых и брокерских компаниях, нередко и в негосударственном пенсионном фонде, управляющей компании паевого фонда, но чаще всего - в банках. Ставки по вкладам то снижаются, то растут, поэтому человек ищет возможность сохранить доходность.

Банковские специалисты и консультанты других финансовых организаций «играют» на настроении клиентов, предлагая оформить полис ИСЖ, вклады в ПИФы, вложиться в ценные бумаги, подписать договор с НПФ. Не скроем, покупая эти продукты, вы сможете получить более высокий доход, чем по вкладу. Но вряд ли вам скажут, что у них есть и другие особенности. Государство в данном случае не защитит ваши вложения, а процент по ним не гарантирован, следовательно, рисков гораздо больше.

Если вы все-таки решили подписать договор с финансовой организацией, советуем вам придерживаться следующих рекомендаций.

Задайте менеджеру 3 вопроса:

- С какой организацией вы заключаете договор - с банком или с иной финансовой структурой, например, со страховой компанией, брокером?

- Гарантирована ли доходность? Вклады при наступлении страхового случая защищены Агентством по страхованию вкладов. Потери при инвестициях на фондовом рынке не возмещаются.

- На какой срок заключается договор, каковы потери, если вы решите расторгнуть договор?

Условия договора по вкладу позволяют досрочно забрать основную сумму долга за исключением процентов. Получить деньги напрямую с брокерского счета через банкомат или кассу нельзя. При подписании договора внимательно прочитайте его. Уточните наименование контрагента и организации, сумму договора, срок его действия, процентную ставку, название продукта, который вы покупаете, и другие условия. Если что-то осталось для вас непонятным, задайте вопросы.

А что делать, если вы всё-таки стали жертвой мисселинга? В этом случае вы можете отправить жалобу в Банк России, Службу финансового уполномоченного или Роспотребнадзор. Сделать это можно через онлайн-приемную организаций, отправить жалобу почтой или подать ее через кабинет на портале «Госсуслуги».

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