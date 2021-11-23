Снег, дождь и заморозки до -8: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды на Ставрополье

В ночь на 25 ноября столбики термометров опустятся до -3…-8 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае из-за перемещения активного атмосферного фронта, 24 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. Жителей региона ждут дожди, туман и мокрый снег. Все это приведет к ухудшению видимости на дорогах Ставрополья.

Вторжение арктического воздуха обусловит резкое понижение температуры. В ночь на 24 ноября и днем на Ставрополье будет -1…+4°. В ночь на 25 ноября столбики термометров опустятся до -3…-8.

Достаточно холодная погода, но уже без существенных осадков, сохранится на Ставрополье до конца рабочей недели.

В выходные дни заметно потеплеет, обещают синоптики Гидрометцентра Ставрополья.

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