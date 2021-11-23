Введение QR-кодов в Ставропольском крае с 14 декабря 2021 года: будет или нет, где нужны, как получить

В регионе ужесточили контроль за использованием QR-кодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Введение QR-кодов в Ставропольском крае с 14 декабря 2021 года обсуждается в регионе. Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Думы СК, до середины декабря депутаты должны рассмотреть поправки к законопроекту о QR-кодах. Согласно документу, все культурные учреждения, кафе, рестораны и другие массовые места смогут посещать граждане с сертификатом вакцинации, документом о том, что человек уже переболел коронавирусом, или медотводом.

Государственная дума направила в регионы документ с поправками на рассмотрение. Затем каждый субъект решит, принимать ли их, исходя из эпидемиологической ситуации. Если инициативу примут, то общественные места смогут посещать люди, которые имеют следующие документы:

- QR-кода о прививке - документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом

- медицинского отвода от вакцинации.

Ранее "КП" писала, что с октября в Ставропольском крае обязали использовать QR-коды в общественных местах. До сих пор ограничительные меры действуют в общепитах, культурных учреждениях и т.д.

На настоящий момент в регионе 109,3 тысячи человек заразились коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки - 530 граждан. Также за сутки выздоровели 164 человека, скончались - 34.

- Вчера почти 2,3 тысячи жителей края привились первым компонентом вакцины. А всего за все время – уже более 993 тысяч человек, - рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, что постановлением губернатора от 26 октября на Ставрополье на период нерабочих дней также приостановлена деятельность предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 (за исключением доставки заказов), библиотек, выставочных залов и домов культуры.

Кроме того, установлена необходимость соблюдения обязательной самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 граждан старше 60 лет.

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