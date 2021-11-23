Постамент обрушен, дорожки просели: что будет на месте сквера воинам-афганцам в Ставрополе

Какие именно работы запланировано провести, узнала «КП-Ставрополь» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2022 году в Ставрополе обещают провести строительные работы в сквере на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова. Здесь находится известный в городе мемориальный комплекс «Погибшим землякам», открытый еще в конце 1990-х годов.

На его территории расположен памятник со скульптурой воина и 18 пилонов Героям России и Советского Союза, погибшим в войнах в Афганистане и Чечне. Там же стоит стена с именами около четырехсот солдат и офицеров, погибших в боях на Северном Кавказе.

Как стало известно, в будущем году место сильно изменится. Какие именно работы запланировано провести, узнала «КП-Ставрополь».

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Во-первых, как сообщили в администрации краевого центра, обрушенные в некоторых местах подпорная стена и постамент будут приведены в красивый вид. По утвержденному проекту, укрепят и облицуют новым базальтом главный обелиск композиции.

Кроме того, реставраторы обновят все памятные пилоны и плиты, бережно сохранив изображения и имена героев.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Новую жизнь подарят тротуарам - дорожки выложат плиткой, установят новые бордюры. В местах прогулок на аллеях появятся предметы уличной мебели - порядка двух десятков лавочек и урн.

На территории мемориального комплекса установят перила и оборудуют пандусы для маломобильных граждан. В администрации подчеркивают, что деревья спиливать не станут.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Напротив - высадят около сотни саженцев туи, магнолии и можжевельника. А также засеют тысячи квадратных метров газона и разобьют свыше 100 квадратных метров цветников с бархатцами и петуниями.

- За порядком поможет следить около 40 камер наружного видеонаблюдения, сигналы которых выведут в ЕДДС Ставрополя, - добавили в мэрии.