Ставропольское юридическое агентство «СРВ» победило в конкурсе «100 лучших товаров России - 2021»

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев

Ставропольское юридическое агентство «СРВ» победило во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», учрежденном Росстандартом в 1997 году. Диплом лаурета компания более чем с 23-летним стажем получила в номинации «Юридические услуги». Теперь агентство сможет рядом с перечнем своих товаров и услуг размещать логотип конкурса. Такое право дается на два года.

- Конкурс является элементом решения задач построения национальной инфраструктуры качества на отдельных предприятиях и на территории целых регионов, - сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Это не единственная награда, которой было удостоено агентство «СРВ» в этот день. Примечательно, что именно сегодня, 3 декабря, отмечается День юриста. Как рассказал «КП-Северный Кавказ» генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев, компания заняла третье место в одном из самых авторитетных рейтингов «Право.ру-300» по объему выручки в России, была включена в список лучших в номинации «Арбитражное судопроизводство», а также разделила 19 и 20 место в списке по числу юристов.

- Это хороший показатель, потому что меньшим количеством специалистов мы делаем большую выручку, - подчеркнул Роман Савичев.

Отметим, что проверкой заявок от компаний для включения в данный рейтинг занимается крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte.

Редакция «КП» присоединяется к поздравлениям в адрес ОАО «Юридическое агентство «СРВ»!