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Общество3 декабря 2021 18:45

Ставропольское юридическое агентство «СРВ» победило в конкурсе «100 лучших товаров России - 2021»

Также компания была отмечена сразу в трех номинациях престижного рейтинга «Право.ру-300»
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
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Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев

Ставропольское юридическое агентство «СРВ» победило во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России», учрежденном Росстандартом в 1997 году. Диплом лаурета компания более чем с 23-летним стажем получила в номинации «Юридические услуги». Теперь агентство сможет рядом с перечнем своих товаров и услуг размещать логотип конкурса. Такое право дается на два года.

- Конкурс является элементом решения задач построения национальной инфраструктуры качества на отдельных предприятиях и на территории целых регионов, - сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

Это не единственная награда, которой было удостоено агентство «СРВ» в этот день. Примечательно, что именно сегодня, 3 декабря, отмечается День юриста. Как рассказал «КП-Северный Кавказ» генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев, компания заняла третье место в одном из самых авторитетных рейтингов «Право.ру-300» по объему выручки в России, была включена в список лучших в номинации «Арбитражное судопроизводство», а также разделила 19 и 20 место в списке по числу юристов.

- Это хороший показатель, потому что меньшим количеством специалистов мы делаем большую выручку, - подчеркнул Роман Савичев.

Отметим, что проверкой заявок от компаний для включения в данный рейтинг занимается крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte.

Редакция «КП» присоединяется к поздравлениям в адрес ОАО «Юридическое агентство «СРВ»!

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