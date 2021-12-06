Ставропольский врач откровенно рассказал, что происходит с заразившимися коронавирусом беременными

Коронавирус может стать причиной преждевременных родов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планирование беременности и ожидание рождения малыша - самый волнительный и счастливый период в жизни женщины. В условиях распространения коронавирусной инфекции забота о здоровье матери и ребенка - одно из важнейших направлений в системе здравоохранения. Чтобы ребенок развивался правильно, будущая мама должна позаботиться о себе. «КП-Ставрополь» организовала онлайн-консультацию по вопросам планирования беременности и рождения ребенка в условиях пандемии. На вопросы наших читательниц в эфире Радио «Комсомольская правда - Ставрополь» ответил заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Ставропольского краевого клинического перинатального центра Владислав Борисович Зубенко.

Мест хватит всем!

В ноябре 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией родильное отделение ГБУЗ ГКБ СМП в Ставрополе перепрофилировали в ковидный госпиталь. Медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным теперь оказывают два крупных перинатальных центра Ставропольского края. Распределение беременных по перинатальным центрам ведется согласно маршрутизации, которую определил краевой Минздрав.

- Для этого имеется и оснащение и высококвалифицированный персонал. Перинатальные центры являются учреждениями третьего уровня, а значит способны оказывать медицинскую помощь высокого перинатального и акушерского риска, - говорит Владислав Зубенко. - Могу успокоить, всем своевременно и квалифицированно будет оказана медицинская помощь.

Стоит отметить, что при плановой госпитализации беременным необходимо сдать ПЦР-тест, который действителен 72 часа с момента сдачи (уточняйте при госпитализации). При экстренной госпитализации проводится экспресс-тестирование непосредственно в самом медицинском учреждении.

Вакцина показана беременным на сроке после 22 недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Будущие мамы в группе риска

По словам Владислава Зубенко, в первые две волны пандемии высокой заболеваемости среди беременных не наблюдалось. Ситуация изменилась во время третьей волны. Сейчас беременные входят в группу риска по тяжелому течению инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть сопутствующие заболевания. Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать основные рекомендации: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, избегать массовых мероприятий, не общаться с потенциальными переносчиками вируса. Заболевание коронавирусом может негативно сказаться на течение беременности. Так, коронавирус в два раза повышает риск преждевременных родов.

- Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни основное заболевание – ковид, - отмечает врач акушер-гинеколог.

Чтобы избежать тяжелого течения болезни в случае заболевания, беременным или тем, кто только задумывается о рождении малыша, нужно позаботиться о своевременной вакцинации.

- Согласно действующим рекомендациям по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, беременных можно вакцинировать на сроке после 22 недель, - говорит специалист.

Беременным доступна вакцинация «Спутником V», для остальных вакцин беременность по-прежнему является противопоказанием.

Вакцина никак не влияет на возможность родить здорового малыша! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплодие после вакцинации - миф

Отвечая на вопросы читательниц, Владислав Зубенко развенчал один из самых распространенных мифов о том, что вакцинация может спровоцировать бесплодие.

- С уверенностью заявляю, что ни одна из существующих в мире вакцин не может вызвать бесплодие, - заявил заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи Ставропольского краевого клинического перинатального центра.

Врач назвал неправильным решение откладывать вакцинацию перед планированием беременности. Вакцинироваться можно как на этапе планирования, так и во время второго и третьего триместра беременности.

- Мне бы хотелось обратиться ко всем нашим будущим мамам. Не бойтесь вакцинироваться! Сделать это можно в поликлинике по месту жительства. Но только после посещения акушера-гинеколога в женской консультации и терапевта в поликлинике! - призвал Владислав Зубенко.

Для будущих мам, как и для других категорий граждан, есть противопоказания к вакцинации в числе которых: аллергические реакции и наличие инфекционно-воспалительных процессов в организме, угроза прерывания беременности, предвестники родов, начало родов и послеродовой период. Противопоказан вакцина и кормящим мамам.

У больных коронавирусом мамочек рождаются здоровые детки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ребенка защищает плацента

Коронавирус, впрочем, как и любая другая вирусная инфекция опасна для беременной и плода. Но паниковать не стоит! Главное, не заниматься самолечением. Нужно вызвать участкового врача на дом, рассказать о симптомах и беременности.

По словам специалиста, в большинстве случаев у больных коронавирусом женщин рождаются здоровые дети.

- Плацента защищает ребенка только во время беременности. При родах и в послеродовом периоде риск заражения от матери повышается, поэтому малыша сразу изолируют, - отмечает Владислав Зубенко.

Тяжесть осложнений зависит от силы иммунитета беременной, наличия у нее хронических заболеваний и срока гестации.

Планировать беременность можно через три месяца после перенесенного ковида, так как он сильно влияет на свертывающую систему.

- При раннем планировании очень высок риск замирания беременности на раннем сроке из-за нарушения питания плодного яйца, - поясняет врач акушер-гинеколог.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ГБУЗ Ставропольский краевой клинический перинатальный центр.

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