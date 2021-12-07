Гендиректор ОАО «Юридическое агентство «СРВ» Роман Савичев: «Пока иностранные компании бежали с рынка, мы наращивали прибыль!»

Генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев. Фото: asrv.ru

Столько поздравлений на День юриста, сколько в этом году, Ставропольское юридическое агентство «СРВ» еще не принимало! Ведь компания отмечала не только профессиональный праздник, но и два весомых достижения: победу во Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» в номинации «Юридические услуги» и вхождение в престижный рейтинг «Право.ру-300» сразу по трем номинациям.

Диплом конкурса «100 лучших товаров России - 2021». Фото: asrv.ru

В эксклюзивном интервью «КП-Северный Кавказ» генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», Герой труда Ставрополья, депутат краевой Думы Роман Савичев рассказал, как компании удается оставаться успешной на протяжении практически четверти века, несмотря на все политические и экономические катаклизмы.

«СПАСИБО КОЛЛЕКТИВУ И САНКЦИЯМ!»

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» вышло на рынок оказания правовых услуг организациям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (в наши дни компания представлена во всех часовых поясах кроме Петропавловска-Камчатского) в июне 1998 года. А в августе грянул один из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны. Общие потери российской экономики составили не менее 96 млрд долларов. Курс рубля по отношению к доллару упал в 1,5 раза, цены выросли на 60 - 85%, доходы населения упали на треть, безработица достигла 11,5%. На глазах рушился даже крупный бизнес, закрывались банки.

«СРВ» не просто выстояло, но и успешно заявило о себе - уже в следующем году количество клиентов выросло с 8 до 49. А всего за 23,5 года существования агентства этот показатель увеличился в 140 раз - до 1121!

Фото: asrv.ru

- Отчасти за успех последнего времени можно поблагодарить... санкции! - объясняет Роман Савичев. - С 2014 года иностранные юридические фирмы, в основном обслуживающие в нашей стране крупный бизнес (с выручкой более 2 млрд рублей. - Ред.) стали закрывать свои представительства и дочерние компании. И мы грамотно заняли освободившуюся нишу. Например, сейчас «СРВ» представляет интересы 15 из 118 генерирующих электроэнергетических компаний по всей России. Заключение контрактов идет через тендеры, побеждает тот, кто предлагает лучшие условия.

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

А в том, что юридическое агентство «СРВ» относится к числу лучших в стране, нет сомнений. Одним из убедительных подтверждений этого как раз и является упомянутый в начале рейтинг «Право.ру-300» - первое и самое масштабное в стране исследование юридического рынка. Владельцем сайта Право.ру является Верховный суд РФ.

Список трехсот лучших компаний составляется на основании анализа данных по всем отечественным компаниям, кроме московских - у них своя система оценки.

- В конкурсную комиссию входит более 200 экспертов - топ-менеджеры крупнейших корпорации России, судьи, прокуроры. А проверкой всех заявок занимается крупнейшая в мире аудиторская компания Deloitte, - рассказывает руководитель «СРВ».

Коллектив ОАО «Юридическое агентство «СРВ». Фото: asrv.ru

Юридическое агентство Романа Савичева участвовало во всех конкурсах, начиная с 2011 года. В 2013-м компания заняла 11-е место, в 2014-м остановилась в шаге от призовой тройки, уже через год возглавила рейтинг, а 2016, 2017 и 2018 годы принесли вторую позицию. Один год пришлось пропустить из-за пандемии. И вот - триумфальное возвращение в 2021 году - «СРВ» заняло третье место по объему выручки в России, было включена в список лучших в номинации «Арбитражное судопроизводство», а также разделила 19-е и 20-е места в списке по числу юристов.

- Я горжусь свои коллективом. Меньшим количеством специалистов мы сделали больший результат. Подобные достижения всегда мотивируют, это обязывает соответствовать, держать высокую планку! - подчеркивает Роман Валерьевич.

Любопытный факт - на аудиторскую проверку «СРВ» предоставило... 25 кг документов. Ни к одной точке не было нареканий!

ОПЫТ - НА БЛАГО РОДНОГО КРАЯ

Такая скрупулезность в любом деле - отличительная черта Романа Савичева. Поэтому после перерыва ему вновь предложили баллотироваться в Думу Ставропольского края.

Роман Савичев на заседании Думы Ставропольского края. Фото: instagram.com/roman.savichev

- VI созыв я пропустил, мне хотелось отдохнуть, - делится Роман Валерьевич. - Если я за что-то берусь, то берусь основательно. В прошлый созыв я входил в два комитета - больше нельзя все равно, много ходил на заседания, на каждом выступал. Не просто выступал, полемизировал, а влиял на решения. Теперь я тоже в двух комитетах - по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, а также по инвестициям, курортам и туризму, он вновь созданный. Меня приглашали не как успешного бизнесмена в Думу, а как грамотного, практикующего юриста - писать законы, исправлять уже имеющиеся, проверять их на соответствие федеральным документам. Мне нравится законотворчество и депутатская работа за которую я, кстати, не получаю зарплату, так как являюсь депутатом на непостоянной основе. Я - патриот своего родного края, поэтому продолжу работать на его благо!

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