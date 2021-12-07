Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Ставрополе: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми

Самые крутые и снежные горки в Ставрополе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Ставрополе - для настоящих искателей приключений и любителей активного образа жизни. Да, полноценная, снежная, морозная зима в Ставрополе бывает не часто. Но, если дни выдаются морозные и солнечные - то, они, несомненно оставляют самые яркие воспоминания! Делимся читателями «КП-Ставрополь» проверенными адресами, и советуем уже сейчас запастись крепкими изделиями для веселых «покатушек».

ХОЛОДНЫЕ РОДНИКИ В СТАВРОПОЛЕ: КАК ДОБРАТЬСЯ

Горки на Таманском урочище снискали славу самых длинных и крутых! И неспроста: здесь среди высоких деревьев скрывается легендарная «Королевская горка» - 40 метров драйва и непередаваемых эмоций. Весело будет не только детям, но и их родителям. А если бабушка с дедушкой захотят присоединиться, обязательно предупредите их, что помимо семейных заездов на ватрушках и длинных саней, с крутых гор спускаются и профессионалы - в районе Холодных родников проходят обучения лыжники и сноубордисты.

Как добраться?

Необходимо доехать до Краевой клинической больницы на Семашко, 1 пройти по улице вглубь. От большой детской площадки начинается тропинка в лес, идти по тропинке, до родников.

Ближайшая остановка: «Краевая больница»

Автобусы №№10, 12, 13, 37; троллейбусы №№1, 7, 9; маршрутки №№1, 8, 10, 13, 21, 31, 42, 48, 51.

КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРУД В СТАВРОПОЛЕ

Комсомольский пруд хорош не только летом. Зимой здесь тоже полно забав! Рядом с живописным прудом, прямо на склоне, есть широкая площадка для катаний на ледянках, санках, ватрушках и более укомплектованных тюбингах. Место найдется каждому: на склоне нет деревьев. Огорчить может только стоянка на самой финишной прямой. На радость многим катающимся, заботливые автомобилисты откликаются на просьбы отогнать машину или паркуются в другом месте: ведь они сами приехали порезвиться на белоснежной и крутой горке.

Как добраться?

Необходимо доехать до центра города и спуститься вниз по улице Кавалерийской: справа будет парковка, выше - снежная горка на склоне.

Ближайшая остановка: «Лицей №5».

Автобусы №№32, 46; троллейбусы №№1, 2, 4, 9; маршрутки №№4, 7, 8, 21, 29, 31, 32, 46, 48, 55.

РОДНИК СЕРАФИМ САРОВСКОГО В СТАВРОПОЛЕ

Одно из самых любимых зимних мест всех детей и взрослых в северо-западном районе Ставрополя - это ледяная горка у родника Серафима Саровского. Она расположена в Члинском лесу: склон тут очень крутой и резкий, вместо тяжелого тюбинга, лучше прихватить с собой легкие санки, а еще лучше - ледянки. Скорость набирается очень быстро, важно научиться вовремя тормозить.

Как добраться?

От остановки повернуть направо и спуститься вниз по переулку до парковки, затем по лестнице до родника. Подняться чуть выше по склону, зайти на территорию Члинского леса.

Ближайшая остановка: «Родник прп. Серафима Саровского».

Маршрутки: №29, 42, 59.

ГОРКА В ПАРКЕ ПОБЕДЫ В СТАВРОПОЛЕ

Для всех кто искренне расстраивается, когда на снежных лесных горках протаптывают дорожки до земли - есть альтернатива. Это искусственная горка в Парке Победы, которую каждый год заливают зимой для веселых спусков.

Ледяная горка больше подходит для катания на ледянках, но и некоторые ватрушки тоже могут втиснуться.

Важно! Катание с горки платное.

Как добраться?

Для того, чтобы найти горку в Парке Победы, надо пройти чуть вглубь от центральной аллеи, дальше указатели подскажут, где повернуть.

Ближайшая остановка: «Кинотеатр "‎Салют"». Троллейбусы №№2, 8; автобусы №№13, 14, 38, 46; маршрутки №№2, 13, 14, 29, 41, 44, 45, 46, 47, 120.

Знаете, где еще можно покататься на санках, тюбингах и ватрушках в Ставрополе? Делитесь адресами в комментариях!

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