С 8 декабря на Ставрополье ужесточили контроль QR-кодов в общественных местах

Недавно краевая дума поддержала федеральный закон о QR-кодах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об ужесточении контроля QR-кодов в общественных местах. Теперь требование предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест в кафе, ТЦ и т.д. прописано законодательно.

Согласно тексту документа, с 8 декабря в регионе усилят контроль за использованием кодов. Теперь для похода в магазины, кафе, театры и другие места нужно использовать сертификат, который действует 12 месяцев, или отрицательный ПЦР-тест. Тест действителен 48 часов, позже документ будет недействителен.

На входе в учреждение могут потребовать предоставить паспорт, чтобы проверить подлинность бумаг. Те, кто не имеет ПЦР-тестов и сертификата вакцинации, не смогут зайти на обед в общепит и на спектакль - тоже. Чтобы что-то купить, надо будет пользоваться интернет-магазинами и доставкой.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что краевая дума Ставрополья приняла федеральный законопроект о QR-кодах. Он и подразумевает ужесточение контроля за использованием нужных документов.

Республики Северного Кавказа поддержали проект, однако сначала Северная Осетия выступила против и не приняла закон. Однако после повторного голосования депутаты согласились на идею федеральных властей.

На 8 декабря в Ставропольском крае от коронавируса привились 1 миллион 86 тысяч человек. Каждый день в среднем иммунизируются около 5 тысяч ставропольцев.

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