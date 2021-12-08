Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье8 декабря 2021 7:38

С 8 декабря на Ставрополье ужесточили контроль QR-кодов в общественных местах

Теперь в кафе, театры и ТЦ можно будет пройти только с сертификатом или отрицательным ПЦР-тестом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Недавно краевая дума поддержала федеральный закон о QR-кодах

Недавно краевая дума поддержала федеральный закон о QR-кодах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление об ужесточении контроля QR-кодов в общественных местах. Теперь требование предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест в кафе, ТЦ и т.д. прописано законодательно.

Согласно тексту документа, с 8 декабря в регионе усилят контроль за использованием кодов. Теперь для похода в магазины, кафе, театры и другие места нужно использовать сертификат, который действует 12 месяцев, или отрицательный ПЦР-тест. Тест действителен 48 часов, позже документ будет недействителен.

На входе в учреждение могут потребовать предоставить паспорт, чтобы проверить подлинность бумаг. Те, кто не имеет ПЦР-тестов и сертификата вакцинации, не смогут зайти на обед в общепит и на спектакль - тоже. Чтобы что-то купить, надо будет пользоваться интернет-магазинами и доставкой.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что краевая дума Ставрополья приняла федеральный законопроект о QR-кодах. Он и подразумевает ужесточение контроля за использованием нужных документов.

Республики Северного Кавказа поддержали проект, однако сначала Северная Осетия выступила против и не приняла закон. Однако после повторного голосования депутаты согласились на идею федеральных властей.

На 8 декабря в Ставропольском крае от коронавируса привились 1 миллион 86 тысяч человек. Каждый день в среднем иммунизируются около 5 тысяч ставропольцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введение QR-кодов в Ставропольском крае с 14 декабря 2021 года: будет или нет, где нужны, как получить

Введение QR-кодов в Ставропольском крае с 14 декабря 2021 года обсудят в думе региона (подробнее)

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯ