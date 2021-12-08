Завхоз поджег школу с детьми в Осетии, чтобы отомстить уборщице

Больше пятисот человек пришлось экстренно выводить из задымленного учреждения

Во Владикавказе 3 декабря 2021 года детей срочно пришлось эвакуировать из школы №48 в разгар учебного дня. Пожарные выводили учеников и учителей из задымленного здания по лестницам из окон! На территории учреждения работали больше полусотни спасателей.

Предполагали, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Теперь же стала известна истинная причина ЧП. Ею оказался поджог.

Как рассказали «Комсомольской правде в Ставрополе» в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии, злоумышленником оказался 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений». В 11:00 часов 3 декабря он устроил пожар, пытаясь отомстить уборщице.

- Поджег мусор под лестницей. Несколько раз предупреждал уборщицу, чтобы она убрала, а она не убрала этот мусор. И я его тогда поджег. Понимаю, что создавал тогда угрозу для жизни и здоровья людей, - говорит завхоз на допросе полицейскому.

- В результате противоправных действий злоумышленника более 500 человек были эвакуированы, - отмечают в правоохранительных органах республики. - Согласно проведенной экспертизе, администрации города Владикавказа был причинен ущерб в размере 558 458 рублей.

Поджигатель находится в настоящее время под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.