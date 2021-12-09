Как борются с коррупцией в Ставропольском крае

"КП-Ставрополь" узнала, где в Ставропольском крае чаще всего дают взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

9 декабря по всему миру празднуют день противодействия коррупции. По итогам 2020 года, согласно данным Генпрокуратуры, Ставрополье вошло в тройку по числу уголовных дел такой направленности, уступив только Москве и Татарстану.

Корреспондент «КП-Ставрополь» поговорил с руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игорем Ивановым о том, как на Ставрополье выявляют коррупционные преступления и где больше всего берут взяток.

КТО НА СТАВРОПОЛЬЕ - КОРРУПЦИОНЕР

Органы Следственного комитета России расследуют основную массу всех совершаемых коррупционных преступлений и ежедневно обеспечивают реализацию принципа неотвратимости наказания за каждое такое деяние.

2021 год еще не закончился, но статистика указывает на то, что в Ставропольском крае наращивают темпы по борьбе с коррупцией. За девять месяцев этого года региональное следственное управление СКР рассмотрело 553 сообщения о таких преступления - при этом показатель за весь 2020 год составил 612.

- В деле борьбы с коррупцией ведомство осуществляет активное взаимодействие как с органами внутренних дел, федеральной службы безопасности, так и с контролирующими органами, общественными организациями и гражданами. Большая часть сообщений, а именно - 328, повлекли за собой возбуждение уголовных дел, – говорит Игорь Иванов.

В 2021 году в Ставропольском крае выявлено на 32,3 % больше коррупционных преступлений по сравнению с 2020 годом: 652 против 493. Растет и раскрываемость коррупционных преступлений. Уже по итогам девяти месяцев 2021 года СУ СКР по Ставропольскому краю направило в суд 200 уголовных дел, за весь 2020 год показатель равнялся 162. При этом 55 дел, или 23%, расследованы в меньшие сроки, чем того требует УПК. Показатель уже вырос относительно статистики за 2020 год, где таких дел было 51.

Рост коррупционных дел можно объяснить тем, что в Ставропольском крае сосредоточены большие финансовые активы, что приводит к увеличению должностных преступлений. Игорь Иванов пояснил, где ставропольские чиновники совершают коррупционные преступления:

- Как показывает следственная практика, большинство коррупционных проявлений среди чиновников Ставрополья совершаются при реализации средств бюджетов разного уровня, в том числе - во время размещения тендеров. Преступления также связаны с оборотом земель и использованием государственного и муниципального имущества.

Однако одной из самых коррумпированных сфер по-прежнему остается образование. За 2021 год девять сотрудников вузов и сузов предстанут перед судом за такие преступления. Среди них, например, преподаватель ставропольского пединститута, бравший взятки за оценки на экзаменах. Или сотрудник Невинномысского гуманитарно-технического госинститута, которому платили за сессии без сдачи. Как правило, взятки до 10 тысяч рублей берут педагоги и сотрудники МВД

Всего ставропольские следователи выявили 210 коррупционеров, из которых 29 человек - это сотрудники правоохранительных органов. Также за 9 месяцев 2021 года в отношении лиц с особым правовым статусом возбуждено 33 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 19 человек. Среди них три депутата органов местного самоуправления, один депутат законодательных органов субъектов РФ, 10 адвокатов, пять членов избирательных комиссий.

- В производстве следователей также находятся уголовные дела в отношении судей, сотрудников следственных органов, прокуроров, – добавил руководитель управления.

САМОЕ ГРОМКОЕ ДЕЛО 2021 ГОДА

Самым крупным инцидентом со взятками стали истории бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, экс-главы минстроя региона Алексея Когарлыцкого и его заместителя Ивана Якимова.

Экс-министра обвиняют в получении взятки и двух эпизодах злоупотребления должностных полномочий. В 2017-2019 года Когарлыцкий получил более 63 млн рублей от подрядчика АО «Гипроздрав», который строил три медучреждения в Ставрополе. Это корпусы Краевого детского клинического больницы, Краевого клинического кардиологического диспансера и Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. При работе над этими проектами чиновник был в сговоре с бывшим зампредом правительства Ставрополья Александром Золотаревым.

В декабре 2017 года Когарлыцкий заключил дополнительное соглашение, согласно которому объем работ по строительству Краевой детской клинической больницы был увеличен на сумму свыше 1,7 млн рублей для разработки проекта на строительство теплого перехода, соединяющего новый и существующий корпуса. Тогда как в основном контракте было предусмотрено наличие такого перехода

Кроме того, когда в Ставрополе строили легкоатлетический манеж, подрядчик не установил вентиляцию и не застелил полы, но значительно завысил стоимость работ. Но Когарлыцкий принял работы без нареканий. Ущерб от его действий оценен в 14 млн рублей. Затем чиновник следил за тем, чтобы его заместитель Иван Якимов подписал документы с ложной информацией о вводе в эксплуатацию объекта.

В 2019 года чиновник получил от своих знакомых взятки в виде денег на общую сумму 1 млн рублей, а также в виде техники на общую сумму более 9,6 млн рублей в виде «Porsche Cayenne S», снегоболотохода и автоприцепа.

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

- При расследовании уголовных дел проделана значительная работа, проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей, арестовано имущество на сумму более 20 миллионов рублей. Сейчас уголовные дела в отношении чиновников находятся на рассмотрении в Промышленном районном суде города Ставрополя, – пояснил руководитель управления.

Самым громким уголовным делом в отношении спецсубъекта стало дело в отношении судьи Георгиевского районного суда Ставропольского края Вадима Петрова.

В октябре 2020 года мужчина получил от адвоката, обвиняемого в вымогательстве, а также в участии в преступном сообществе, взятку в сумме 1 миллион рублей. По версии следствия, за эти деньги судья должен был назначить мужчине менее длительное наказание. «Операция» состоялась. Но после передачи денег судью задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью.

- После согласия Высшей квалификационной коллегией судей РФ в сентябре 2021 года председателем Следственного комитета было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления по краю – сообщил Игорь Иванов.

УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ ВЗЫЩУТ

Важный вопрос – компенсация ущерба, причинённого коррупционерами. За 10 месяцев 2021 года из 54 млн рублей, подлежащих взысканию по делам о коррупции, удалось вернуть 11 млн рублей. Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество на 101 млн рублей.

- В ходе предварительного следствии сотрудники ведомства устанавливают наличие имущества, денег, драгоценностей и других материальных ценностей фигурантов, на которые потом будет наложен арест. Кроме того, также устанавливается имущество третьих лиц, которое получено в результате преступных действий фигурантов уголовного дела, и на которое может быть наложен арест. В последующем это имущество может быть, взыскано судом для возмещения причиненного ущерба. Причем работа не ограничивается обыском. Это запросы в разные органы: налоговую, ГИБДД, банки, кадастры. СУ СКР по Ставропольскому краю, помимо прочего, тесно взаимодействует с Росфинмониторингом, сотрудники которого помогают находить имущество подозреваемых в других частях страны и мира, - пояснил Игорь Иванов.

Вот один из примеров, как следователи помогают в возмещении материального ущерба. Ставропольский адвокат обвинялся в двух эпизодах мошенничества, ущерб - 1,8 млн рублей. Чтобы сократить его, тот перевел потерпевшей 1 млн рублей. Остальные 800 тысяч возвращали после ареста машины, всех банковских счетов, дома и даже земли, на котором он стоит.

Результаты работы СУ СК России по Ставропольскому краю в текущем году свидетельствуют о напряженной и плодотворной работе на этом направлении.

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