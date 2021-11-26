Все для людей: переход на цифру упростит получение госуслуг соцстраха

"Круглый стол" в Ставрополе.

В «Комсомольской правде» в Ставрополе прошел «круглый стол», посвященный вопросам внедрения цифровых технологий в практику оказания госуслуг населению края. В беседе приняли участие руководство и начальники подразделений регионального отделения Фонда социального страхования и представители региональных СМИ.

В начале встречи управляющий Ставропольским РО ФСС Александр Писаренко рассказал об итогах работы отделения Фонда за истекший год: общая сумма выплаченных жителям Ставрополья пособий составила 6,7 млрд рублей. По словам главы регионального отделения соцстраха, сегодня перед Фондом стоит задача - обеспечить возможность получения госуслуги в «одно касание». Среди главных сервисов - портал госуслуг.

- Люди должны получать пособия при прозрачной и понятной системе, не сталкиваясь с трудностями, - отметил Писаренко.

Данные по выплатам застрахованным лицам различных видов социальных пособий озвучила руководитель Центра прямых выплат Марина Димиденко.

- Общая сумма выплат с 1 января текущего года составила более пяти с половиной миллиардов рублей, - рассказала Димиденко, отметив, что с 1 января 2022 года вводится беззаявительный формат выплат. - ФСС будет начислять выплаты не по заявлению сотрудника, а на основании закрытых электронных листков нетрудоспособности.

Еще об одном нововведении в работе с отдельными категориями населения Ставрополья рассказала начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Галина Галагуш.

Так, в следующем году в крае будет реализована система электронного сертификата. Это не замена действующим способам обеспечения средствами реабилитации, а дополнение к ним. Каждый льготник сможет воспользоваться электронным сертификатом, определив, какую именно модель ТСР он хочет приобрести, - пояснила Галина Галагуш, отметив, что выбор остается за инвалидом.

Получатель сможет выбрать, каким образом приобрести ТСР - через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенное изделие или оформить электронный сертификат и оплатить им средство реабилитации напрямую.

В ходе «круглого стола» статистику по выдаче электронных листков нетрудоспособности озвучила замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Елена Нагорная.

Так, с января по сентябрь в Ставропольском крае выдано 354 188 электронных листков нетрудоспособности и 111 179 листков нетрудоспособности на бумажных носителях. Практика показала эффективность внедрения ЭЛН, и с нового года выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном формате, пояснила спикер.

В завершение встречи заместитель управляющего отделением Фонда Владимир Сердюк остановился на основных этапах перехода на проактивный формат взаимодействия с работодателями и работниками на Ставрополье в 2022 году.

- С начала нового года в крае будет действовать новый порядок оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по рождению и по уходу за ребенком. Мы прекрасно понимаем значимость этих пособий, ведь сегодня немало людей находится в трудной жизненной ситуации. Особенно это касается инвалидов и одиноких людей. Главное преимущество этих проектов - своевременность и полнота доведения средств соцподдержки до получателей, - сказал куратор социально значимых отделов РО ФСС.