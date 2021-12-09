«Оплата картой? Телефоном!»: ставропольцы все чаще выбирают pay-сервисы

Оплачивать телефоном покупки очень просто! Фото: Евгения ГУСЕВА

Смартфон вместо «пластика» - это ...

...удобно

Удобство бесконтактной оплаты, особенно в условиях пандемии, когда банкноты и монеты могут стать источником заражения опасной инфекцией, оценили и жители Ставропольского края. Pay-сервисами здесь пользуются чаще, чем в среднем по России. Бесконтактный способ оплаты выбирает треть ставропольцев, расплачиваясь в продуктовых магазинах, супермаркетах и кафе.

В приоритете такие мобильные сервисы, как Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

По данным аналитиков МТС Банка, в список лидеров бесконтактной оплаты стремится попасть и Mir Pay.

- За год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса, увеличилось в 10 раз, - отмечают специалисты.

Функция бесконтактной оплаты доступна пользователям гаджетов благодаря технологии беспроводной передачи данных на малом расстоянии (NFC) : радиус связи не превышает 10 сантиметров. Сегодня смартфон с такой функцией способен стать альтернативой привычному кошельку и банковской карте, пропуску в клуб, бассейн или другое закрытое учреждение, бонусной карте и даже электронному ключу!

Владельцу телефона и карты нужно только установить специальное программное обеспечение на мобильное устройство. При этом подключения к интернету не требуется, так как информация считывается с помощью радиосигнала.

Чтобы совершить оплату, просто прикладываете разблокированный смартфон к терминалу. Если сумма превышает лимит - дополнительно вводите ПИН-код.

...безопасно

К слову, бесконтактные платежи - это не только удобно, но и безопасно. Как и в других платежных системах, информация о карте и ее держателе не поступает напрямую на терминал. Данные карты хранятся на сервере в зашифрованном виде, и перехватить их в момент оплаты совершенно невозможно. Продавцы не получают реальные данные, а виртуальный номер бесполезен вне приложения.

Не нужно беспокоиться о сохранности личных данных и при потере смартфона. Если смартфон потерян или украден, достаточно дистанционно удалить привязанную к гаджету карту.

Функция бесконтактной оплаты перестала быть фишкой исключительно дорогих смартфонов. Фото: Влад КОМЯКОВ

…бюджетно

Совсем недавно функцию бесконтактной оплаты поддерживали исключительно дорогие гаджеты. Сегодня же смартфон с поддержкой NFC можно приобрести по вполне доступной цене. Недорогую модель, способную заменить кошелек, можно выбрать из коллекции новинок МТС.

Среди недорогих смартфонов, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты, приблизительно в одной ценовой категории (до 10 тыс. руб.): BQ 5045L Wallet; ZTE Blade A3; Realme С11. Немного дороже (от 10 до 14 тыс. руб.) обойдется покупка таких моделей, как ZTE Blade A71, Realme C21, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9.

Помимо возможности оплачивать покупки смартфоном, новинки, представленные в коллекции МТС, имеют весьма привлекательную начинку.

Так, выпущенный в мае 2021 года ZTE Blade A71 отличает стильный корпус, яркий экран, три камеры, светодиодная вспышка, солидный объем оперативной памяти, слот под внешний накопитель и главное - возможность бесперебойной работы в течение дня при повышенных нагрузках!

ZTE Blade A71. Фото: МТС.

Надежным и верным помощником может стать новинка Realme C21р. Смартфон прекрасно чувствует себя в сетях 4G, на ура справляется со съемкой фото и видео. В обычном режиме эта модель может работать два дня без подзарядки!

Realme C21. Фото: МТС.

С февраля 2019 года не теряет своей актуальности и Xiaomi Redmi 9. Энергоэффективный процессор, приличная память (есть возможность приобрести модель с увеличенным объемом), оптический модуль из четырех камер, три градиентных оттенка корпуса на выбор. При активном использовании заряда аккумулятора хватит больше чем на сутки.