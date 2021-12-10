Ставрополье продолжает кормить Россию и готовится принимать гостей

Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с журналистами федеральных и региональных СМИ. Фото: gubernator.stavkray.ru

На встрече с представителями федеральных и региональных СМИ Владимир Владимиров осветил ситуацию в Ставрополье на настоящий момент и поделился планами развития Кавказских Минеральных вод на период до 2030 года.

Так, Ставрополье было и остается главной житницей страны и в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина продолжает наращивать объемы производства продуктов питания. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, в этом году ставропольская земля уродила 308 тысяч тонн овощей, и эти показатели в сезон планируется увеличить вдвое, в связи с чем на местном уровне принято решение поддержать фермеров и обеспечить их субсидиями на приобретение и содержание комбайнов и систем полива.

Ставрополье - это красивая природа и всероссийская здравница. Благодатный климат края привлекает туристов и желающих поправить здоровье. С учетом ухудшившейся в мире эпидемиологической обстановки и ограничений транспортного сообщения между странами привлекательность ставропольских курортов и природоохранных территорий возрастает. С момента начала пандемии лечение «на водах» прошли 83 тысячи человек. И регион готовится принимать гостей в еще большем количестве, в том числе и переболевших коронавирусом для восстановления сил по специально разработанным местными специалистами-реабилитологами методикам. Ожидается, что за 9 лет турпоток вырастет до 5 миллионов человек в сезон.

Перед регионом стоит задача превратить существующие здравницы в СПА-курорты, соответствующие мировым стандартам, открыть новые санатории и пансионаты на 30 тысяч дополнительных мест, а также создать новые и развить ныне действующие точки притяжения. В частности, претерпят метаморфозы Новое озеро и всем известный курортный парк в Кисловодске, Новопятигорское озеро, площадь в Ессентуках. Как выразился Владимр Владимиров, «это те объекты, ради которых люди приезжают на Кавминводы». Для этого до 2030 года предполагается привести в порядок инженерные сети в городах, построить дороги и запустить современный транспорт (запуск электрички от аэропорта в города-курорты). Все вместе обойдется региону в 10 миллиардов рублей.

Кстати, большим подспорьем для дальнейшего развития ставропольской инфраструктуры станут курортные сборы. По словам главы края, в нынешнем году сумма курортного сбора составила более 280 миллионов рублей. А в целом за период с 2018 по 2021 годы в региональную казну поступило более 860 миллионов рублей курортных сборов.

- Эти средства сегодня направляются на создание новых точек притяжения. В дальнейшем 20% сбора предполагается использовать для содержания этих объектов, - заявил руководитель региона.

Ставрополье славится и своими фестивалями, и массой других масштабных мероприятий в сфере культуры. Глава региона пояснил, что санэпидемобстановка в крае спокойная, и есть надежда, что она не станет причиной для отказа от сложившихся культурных традиций. Поэтому на будущий год запланировано около 200 мероприятий. Из крупных - это и кинофестиваль на КМВ, и любимый многими фестиваль кавказской кухни, и российско-белорусский певческий конкурс «Солдатский конверт». Разумеется, на улицах в весенне-летний сезон всегда будет происходить что-то интересное. Туристам, отдыхающим и находящимся на реабилитации после ковида гражданам, Ставрополье скучать не даст.