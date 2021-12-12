Ребенка, проглотившего 5-рублевую монету, спасли полицейские из Осетии

Пришли на помощь старший лейтенант Марат Гутиев и лейтенант Давид Маргиев

Во Владикавказе инспекторы ДПС пришли на помощь матери, чья 4-летняя дочь едва не задохнулась, проглотив монету.

Маленькая Ева 26 ноября 2021 года шла по улице с мамой Евгенией Варихановой и младшей сестрой на плановый прием к врачу. Внезапно стала плакать и синеть. Родитель поняла, что дочь чем-то подавилась и не может дышать.

В слезах Евгения бросилась к дороге останавливать машины - в самый час пик на оживленном в городе Архонском кругу. Женщину заметили полицейские. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ГУ МВД по Северной Осетии, на помощь ей пришли старший лейтенант Марат Гутиев и лейтенант Давид Маргиев, которые тогда несли службу на том участке. Инспекторы стали спасать ребенка сами. Гутиев и Маргиев провели необходимые манипуляции и пятирублевая монета, которую проглотила Ева, выпала.

Мать девочки находилась практически в шоковом состоянии. И только через несколько часов, придя в себя, она рассказала обо всем супругу. Семья решила разыскать спасителей через социальные сети. В популярных сообществах появились посты с просьбой к полицейским откликнуться. Встреча спасителей и Евы прошла только теперь.

- Каждый день, ложась спать, я благодарю всевышнего, что полицейские оказались на месте в нужный момент. Спасибо им огромное! - говорит отец Евы Виталий Вариханов.

- Для инспекторов ДПС Марата Гутиева и Давида Маргиева – это скорее обычная ситуация, - отмечают в полиции. - Завтра они вновь отправятся на службу. Следить за порядком, выявлять в транспортном потоке нарушителей и оперативно реагировать на происшествия.

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