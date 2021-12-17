«Вселила в меня джиннов»: клиент известной гадалки рассказал, за что зверски ее зарезал

Полицейские допросили предполагаемого убийцу 56-летней женщины

В Махачкале разыскали предполагаемого убийцу 56-летней гадалки. Тело Шовкат Джалаевой с 12 ножевыми ранениями нашел дома 11 декабря ее супруг. Подозреваемым стал неудовлетворенный работой целительницы клиент.

Следователи установили, что 37-летний мужчина ранее обращался к Джалаевой с интимной проблемой, которую не сумели решить врачи, и заплатил ей за снятие порчи. Мотивом убийства в таком случае может быть безрезультативный поход к гадалке на сеанс.

При этом в пресс-службе ГУ МВД Дагестана рассказали «КП-Северный Кавказ», что сам задержанный объяснил все несколько иначе. Сказал на допросе, что гадалка вселила в него «джиннов», которые омрачали ему жизнь и не давали спать.

- Взял нож, который в машине, и зашел к ней домой. Дверь была открыта. Она была в коридоре. Спросила у меня: «Что хотели?». Я попросил посмотреть кое-что. Ну и...- рассказывает мужчина полицейским. - Она порчу делала. Вселила в меня джинов. Когда сплю, мучают меня.

Заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Ранее «КП» писала, что у Шовкат Джалаевой были недруги не только среди клиентов, но и верующих земляков, занимающихся «охотой на ведьм». И летом 2013 года к ее дому даже подкидывали пакет с гранатой, угрожая расправой за «колдовство».

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