«Не ожидала негативной реакции»: девушка из секс-видео в Дагестане публично извинилась

Видео с полуголой девушкой в маске разгневало жителей Дагестана Фото: СОЦСЕТИ

В интернете распространяется видео с извинениями от молодой девушки, похожей на героиню секс-видео из Дагестана.

- Всем привет. Я хочу принести свои искренние извинения за видео. Оно было снято для личного пользования и не несло никаких провокаций. Я не ожидала такой негативной реакции, - сказала автор ролика, очень напоминающая полуголую красотку в маске грабителя из скандального видео с приватным танцем.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что полиции пришлось комментировать запись с эротическим танцем на улице Ярагского в Махачкале. На нем девушка в мини-шортах и бюстгальтере выходит из машины и на камеру начинает исполнять приватный танец. Мимо ехавший на белой «Ладе» водитель даже остановился посреди дороги, чтобы понаблюдать за происходящим.

Сотрудникам МВД стали поступать требования наказать героиню видео за неподобающее и провокационное поведение. Но официальный представитель ведомства ответила, что с точки зрения закона правонарушения и тем более преступления не было совершено. Пресс-секретарь министерства внутренних дел республики рекомендовала обратиться к совету старейшин.

В социальных сетях кроме оскорблений в адрес девушки поступали угрозы.

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