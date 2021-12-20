«Оно могло забрать мою жизнь»: ученый рассказал, как «снежный человек» пугает туристов в горах КБР

По мнению исследователей, снежный человек оказывает на людей психофизическое воздействие Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краевед Виктор Котляров из Кабардино-Балкарии побывал в необычном красивом месте, которое получило у туристов негласное название «Пять водопадов». Тем временем местные балкарцы называют его «Тыжынты».

Это место одновременно и притягивает, и пугает своей таинственностью. Там с туристами начинают происходить необъяснимые явления: это походит на животный страх, причина которого неясна.

- От ног дрожь поднималась выше, аккумулировалась в животе, какое-то время в прямом смысле пульсировала в нем, а затем передавалась рукам. И если с конечностями все было объяснимо – перед этим ноги в прямом смысле врастали в каждую выемку, балансировали от неустойчивости; руки судорожно цеплялись за ветки сопротивляющихся деревьев – дрожь их объяснялась напряжением пути. То происходящее в животе вызывало вопросы, - описывает происходящее с ним Виктор Котляров.

И тут краеведу вспомнилось Тызыльское ущелье. Тот момент, когда он отстал от спутников, «забурившись», в прямом смысле, в заросли малины.

Фото: ФБ Виктора Котлярова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ее было много, но уж очень мелкой, отчего чувство насыщения никак не приходило и приходилось отходить все дальше и дальше от дороги. Когда я поднял очередную веточку и потянулся за ягодами, это и произошло: живот, словно сам по себе, стал судорожно сокращаться, по телу пробежала дрожь и ужас от чего-то страшного, непонятного, мрачного мгновенно заполнил мозг. Это было необъяснимо: я никого не видел, не чувствовал, не слышал – ни один звук не нарушал тишину ущелья, но, тем не менее, страх сковал меня всего. В животе пульсировало, сердце готово было вырваться из груди. Я вдруг понял, что там, передо мной, в сумрачных зарослях малинника, куда не проникают солнечные лучи, находится нечто, что вобрало в себя ужас всего мира. Ужас от встречи с тем, что невозможно остановить, от чего невозможно убежать, что несет небытие, - сетует Котляров.

Краевед до сих пор не может объяснить, что это было. Местные жители говорили, что, возможно, рассказчик неожиданно столкнулся с медведем.

- Но тогда получается, что эти животные могут воздействовать на человека на подсознательном уровне, а сей факт подтверждения не имеет. Тем не менее, то, что находилось в кустах, ощущалось как живое, более того – имевшее надо мной абсолютную власть: оно могло забрать мою жизнь, и я бы не сделал даже попытки помешать этому. У меня не было для этого никакой возможности: воля моя была парализована страхом – обессилившим, обезножившим, - объясняет он.

По словам краеведа, это нечто, почему то больше никак, только на психическом уровне, не проявило себя и дало ему возможность уйти.

Котляров много времени уделил этому происшествию, пытаясь найти более-менее логическое объяснение. Ученый допускал все, начиная от того же медведя, на чью делянку он залез без разрешения и, кончая временным помутнением разума, которое, впрочем, ни до, ни после этого он не испытывал.

- Я остановился на том, что это была встреча с чем-то враждебным нашему миру. Но с чем именно – сказать не берусь. И вот сейчас это ощущение вернулось. Среди белого дня, при ярком солнце, на абсолютно открытой площадке, где негде было спрятаться чему-то неведомому и необъяснимому. Да, сама площадка заросла огромными лопухами, которые надо был раздвинуть, чтобы подойти вплотную к потоку падающей вниз воды. Но я не мог этого сделать, так как страх обездвижил меня, а дрожь сотрясала все тело.

Наконец краевед взял себя в руки и оглянулся по сторонам – вокруг ничего не происходило.

- Мои спутники, выбравшие иной путь к водопаду, уже подставляли руки под струи воды, о чем-то весело переговаривались. Я попытался соотнести свои нынешние ощущения с теми, что испытал в Тызыле, и неожиданно понял: в зарослях лопуха никто не скрывается. Никто не может скрываться. А значит, дело в другом. В самом месте. И поняв это, я непроизвольно сделал шаг назад, за ним второй. И почти мгновенно дрожь внутри прекратилась, а страх ушел.

Котляров сделал шаг в сторону, обошел по острому скальному выступу заросли и оказался прямо перед водопадом, под который подставил, как и его спутники, руки.

- Вода била с такой силой, такая изумрудная невесомая пелена висела по краям потока, так радостно играли в ней солнечные зайчики, что невероятное чувство радости охватило меня всего. И я, сам того не осознавая что делаю, сунул голову под поток, мгновенно очистивший ее от всяких странных мыслей.

Взбираться дальше – на четвертый и пятый уступы – мы так и не решились: слишком с большими трудностями был связан этот подъем. Ободных путей не наблюдалось. Подняться наверх можно было только одним способом: забросить веревку и подтягиваться на ней.

Что мы и решили осуществить в следующий раз, до которого, впрочем, дело так и не дошло. И причина кроется в тех самых лопухах, вернее том месте, на котором они росли. Дело в том, что я предложил спутникам вернуться обратно путем, который перед этим только что проделал сам. Самым легким было пройти через лопухи, но когда первый из моих товарищей дошел до них, то неожиданно остановился и стал беспомощно оглядываться по сторонам. Увидев скальной выступ, по которому можно было обойти лопухи, шагнул на него; в какой-то момент потерял равновесие, зачерпнул в кроссовки воду, но шаг в сторону лопухов так и не сделал.

Я выбирался с площадки последним, я твердо знал, что пойду по скальному краю, а не через лопухи. Но сам от себя этого, не ожидая, сделал шаг в их сторону и сразу почувствовал, как засвербило, запружинило в животе, как помутнело в голове, накатила волна страха.

Краевед задается вопросом, что же это было?

- Визуализация ирреальности? Право, воображение, от отсутствия которого я не страдаю, может рождать и не такие картины. Более того, насыщать их столь конкретными деталями, что со временем сам начинаешь верить в выдуманное. Никому ничего не хочу объяснять и тем более доказывать. Это происходило со мной и во мне. Свои ощущения я и пытался передать. Реальные они или надуманные судите сами.

А еще лучше проверьте – и Тызыльское ущелье, и Хуламо-Безенгиевское ущелье - места доступные, а самое главное – невероятно красивые. Так что вполне вероятно, что и вас в малиннике может ожидать некая сущность, попавшая к нам из иного мира. Допустим, тот же алмасты (лесной или снежный человек), который, по мнению многих исследователей, оказывает на людей психофизическое воздействие.

Краевед советует, поднявшись на площадку, где падает вниз третий из пяти водопадов, взять с собой альпинистскую веревку.

- Там за селением Карасу вы увидите заросли лопухов, через которые можно пройти к водопаду. Что вы при этом почувствуете – страх, рожденный незнанием себя, или радость от красоты мира живой природы – зависит только от вас, - делится краевед Виктор Котляров.

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