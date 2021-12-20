Девушка-стоматолог из Осетии умерла на 7 месяце беременности от коронавируса, но ребенка спасли

Будущая мама продолжительное время боролась с коронавирусом дома Фото: СОЦСЕТИ

Родные и друзья 32-летней Аиды Тасоевой из Северной Осетии сообщили в социальной сети о ее смерти. Молодая женщина умерла в COVID-госпитале на 7 месяце беременности.

Продолжительное время она лечилась от коронавируса в домашних условиях, а не в стационаре. Трагедии не удалось избежать из-за позднего обращения за помощью в больницу, утверждают медики.

- Врачами никаких нарушений допущено не было. Вся возможная медицинская помощь была оказана. К сожалению, причина трагедии в большей степени связана с поздним обращением пациентки за профессиональной помощью, когда заболевание уже запущено, - прокомментировали ситуацию для «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Фото: личная страница Аиды Тасоевой в соцсети

Аида Тасоева работала стоматологом. Ее знали как одного из популярных в регионе специалистов по художественной реставрации. Похороны пройдут 21 декабря в родном для Аиды селе Црау. Там «КП-Северный Кавказ» подтвердили этот факт, отметив, что все случилось внезапно и не все даже знали, что она болела коронавирусом.

Фото: личная страница Аиды Тасоевой в соцсети

И хотя жизнь матери врачи не сумели сохранить, несмотря на все приложенные усилия, ребенка они спасти. Отмечается, что сейчас его жизнь вне опасности.

Обратим внимание, что для Северной Осетии это не первый такой случай. В Правобережной районной больнице республики меньше чем за 2 месяца скончались пять беременных пациенток, инфицированных COVID-19. По последней информации, теперь под наблюдением врачей остаются еще почти тридцать будущих рожениц с ковидом. И две из них находятся на аппаратах ИВЛ.

Как рассказал председатель регионального парламента Алексей Мачнев, ситуацию с гибелью беременных женщин рассмотрели на очередной сессии с участием министра здравоохранения Осетии.

В минздраве республики «КП» добавили, что в помощь осетинским врачам ранее по их запросу прилетали врачи-реаниматологи из Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова в Москве. И в настоящий момент госпитализированных с COVID-19 пациенток, ожидающих рождение ребенка, столичные специалисты наблюдают дистанционно.

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