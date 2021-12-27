Ледовые катки в Пятигорске 2021-2022: адреса, цены, режим работы

В Пятигорске уже давно стартовал ледовый сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима на юге не всегда суровая и морозная, но ледовые катки в Пятигорске 2021-2022 не боятся даже плюсовых температур. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, где найти ледовую арену себе по душе и провести зимние каникулы с пользой и весельем.

Ледовый каток в Пятигорске в парке Кирова

Этот каток ежегодно собирает тысячи горожан на своей красочной арене. Здесь можно покататься даже при температуре в +15, а на арене одновременно могут находится сразу 100 человек. На все интересующий вопросы в режиме онлайн сотрудники ледового катка ответят на странице в Instagram.

Адрес: ул. Дунаевского, 5, лит. А.

Ближайшие остановки общественного транспорта: “Кирова” (автобусы №№ 17, 18, 108, 109а; маршрутки №№ 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 21а, 105а, 106г, 107ж, 110б, 117, 502, 652.

Телефон: 8-906-474-28-73

Режим работы:

Ежедневно с 10:00 до 23:00. Предусмотрено до 10 сеансов с перерывами на уборку поверхности льда.

Стоимость билетов (с коньками на прокат / со своими коньками):

С понедельника по пятницу

Взрослый билет - 350 / 250 рублей; детский билет - 250 / 150 рублей.

В выходные

Взрослый билет - 400 / 300 рублей; детский билет - 250 / 150 рублей.

Важно! Детский билет - до 12 лет!

Крытая Ледовая Арена Royal Ice в Пятигорске

Арена предназначена не только для отдыха и веселого катания с друзьями, но и для полноценных тренировок по фигурному катанию. С подробной информацией о занятиях с тренером можно ознакомиться на официальной странице ледовой площадки в социальной сети Instagram.

Адрес: ул. Пестова, 27

Ближайшая остановка общественного транспорта: «Кочубея», маршрутки №№ 3, 7.

Телефон: 8 (968) 267-15-67

Режим работы:

ежедневно с 10:00 до 23:00, кроме понедельника и среды, в эти дни каток закрывается в 21:00.

Стоимость билетов:

Будни - 350 рублей / 1 час.

Выходные и праздничные дни - 400 рублей / 1 час.

Со своими коньками - 30 минут катания в подарок.

Каток в Георгиевске

Уже три года подряд на главной площади города Георгиевска заливают каток. В этом году ледовую арену подготовили 4 декабря. Официальную страницу ледового катка можно найти в социальной сети Instagram.

Адрес: площадь Победы, 1а

Телефон: 8-918-860-11-21.

Ближайшие остановки общественного транспорта: «Площадь Победы», маршрутки №№ 2, 10а, 103, 110, 111.

Режим работы: с 9:00 до 23:00.

Стоимость билетов: от 300 до 400 рублей.

Внимание! Стоимость билетов и график работы катка может меняться. Уточняйте информацию по указанному номеру телефона или в кассе ледовой арены.

ВАЖНО

С 24 декабря 2021 года по 20 января 2022 в крае введен временный мораторий на действие QR-кодов. В указанной период времени люди смогут посещать указанные объекты как и прежде - при предъявлении QR-кода с сайта Госуслуг со сведениями об отсутствии угрозы риска заражения.