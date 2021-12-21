На Ставрополье 21 декабря выявили районы, где больше всего зараженных коронавирусом

В Ставрополе за сутки заболело 167 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 457 человек. Число зараженных в крае достигло 122441. За вчерашний день жертвами инфекции стали 30 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Число умерших в регионе достигло 5854. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. Победить болезнь за сутки смогли 699 человек.

«КП-Ставрополь» приводит список районов, где больше всего выявлено зараженных коронавирусом. Лидером снова оказался краевой центр. Так, в Ставрополе за сутки заболело 167 человек.

В Невинномысске за вчерашний день заразилось 45 жителей. В Георгиевском округе диагноз подтвердился у 35 человек, в Буденновском – у 27, в Кисловодске у 23. В Советском округе заболело 20 человек.

Есть территории, где за сутки не выявили ни одного случая заболевания: Андроповский район, Изобильненский район, Левокумский район, Предгорный район, Степновский район, Труновский район, а также города – Лермонтов, Пятигорск и Железноводск.

За весь период пандемии прививку от коронавируса на Ставрополье сделали 1 миллион 160 тысяч человек. Прививочная кампания продолжается.

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