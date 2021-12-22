Центр любви и добра

Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Чуткие, заботливые, отзывчивые и очень активные - более 14 тысяч ставропольчанок из регионального отделения «Союза женщин» РФ под руководством Татьяны Арсентьевны Чумаковой помогают сиротам и одиноким пожилым людям, поддерживают ветеранов и творческие молодежные и народные коллективы, развивают в крае отцовское движение, выделяют средства на ремонт школ, больниц, центров культуры и досуга, щедро делятся со всеми своей созидающей энергией, теплом и вниманием.

Ряды Ставропольского регионального отделения постоянно растут, в них все больше женщин-лидеров края.

- Свою работу мы организуем так, чтобы Советы женщин на местах стали центром добра, человеколюбия, понимания чужой беды и оказания конкретной помощи, - говорит Татьяна Арсентьевна.

В сложный для всех период пандемии Ставропольский совет женщин закупил для больниц и станции скорой помощи противочумные костюмы, бахилы, перчатки, дезсредства, передал инфекционной больнице кровати с ортопедическими матрацами, постельное белье, шкафы, тумбочки.

Вместе с волонтерами активистки женсовета доставляют на дом пожилым людям в самоизоляции продукты, лекарства, товары первой необходимости. По инициативе регионального отделения на базе санатория «Пятигорский нарзан», генеральным директором которого является Татьяна Чумакова, педагоги и медики проходят бесплатно постковидную реабилитацию.

Один из самых масштабных благотворительных проектов, организованных краевым женсоветом, - акция «Во имя мира на земле», стартовавшая в год 70-летия Великой Победы и продолжающаяся до сих пор. В санатории «Пятигорский нарзан» пролечилось более тысячи участников ВОВ, локальных войн, детей войны, а также вдов, мужья которых погибли при исполнении служебных обязанностей.

Кстати, обладающий превосходной лечебной базой и очень удобным расположением «Пятигорский нарзан» по праву считается одним из лучших санаториев Кавминвод. И с каждым годом условия оздоровления здесь становятся все более комфортными, современными и эффективными.

С Новым годом!

- От всей души поздравляю всех земляков с наступающими праздниками! Верю, что год грядущий продолжит эстафету добрых дел, бережно сохранит всё самое лучшее и принесет нам удачу. Желаю, чтобы в каждом доме, в каждой нашей семье царили радость и согласие. Тогда и Россия будет стоять прочно и нерушимо.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального отделения «Союз женщин» России, почетный гражданин России и Ставропольского края, герой труда Ставрополья.