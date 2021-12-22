Глава РСО - Алания Сергей МЕНЯЙЛО: У нас есть все шансы сделать этот край по-настоящему процветающим

Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

В апреле 2021 года вице-адмирал запаса Сергей Меняйло вступил в должность главы Северной Осетии с приставкой «врио». В сентябре депутатский корпус республиканского парламента единогласным решением избрал Меняйло на пятилетний срок полномочий.

- Осетия - моя родная республика, которую сейчас мне довелось изучать так глубоко и детально, как не каждому удается. И при ближайшем рассмотрении мне совершенно очевидно: у нас есть все, чтобы сделать ее регионом, который уверенно идет вперед. Я вижу, что у нас есть все шансы сделать этот край по-настоящему процветающим, передовым, прогрессивным. Нужно понять, что крепкая республика, развитая экономика, обращенная лицом к людям социальная сфера - это единственно верный, честный, правильный путь, по которому мы должны пойти вместе, - сказал Сергей Меняйло, выступая перед парламентариями.

Первым делом вернувшийся на родину политик заявил о том, что решать проблемы в республике нужно комплексно, и уже в конце ноября представил председателю правительства России Михаилу Мишустину модель экономического развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года. В комплексной программе отражены основные векторы развития перспективных для региона отраслей.

- Республика имеет значительный потенциал по многим ключевым направлениям. Но в то же время мы пока отстаем по основным социально-экономическим показателям от среднероссийских значений. Поэтому модель экономического развития была разработана с учетом сильных и слабых сторон. Важно отметить, что этот документ будет «живым», «гибким» - обновлять и дополнять его планируется каждый год с учетом актуальных потребностей, - сказал Сергей Меняйло.

Большие планы

Успешная реализация инициатив должна позволить решить ряд серьезных проблем, в том числе с безработицей, и обеспечить достойное качество жизни жителей Северной Осетии.

Одна из самых перспективных для Осетии отраслей - сельское хозяйство. В прошлом 2020 году республика заняла 7-е место в стране по темпам развития аграрной отрасли. На сегодняшний день в регионе действует ряд динамично развивающихся агропредприятий, таких как «Долина спаржи», «Казачий хутор», «Остров Аквакультура», предгорный сад «Владка».

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

В планах руководства Северной Осетии - активное развитие сферы АПК: строительство тепличных комплексов, проекты по интенсивному садоводству, рыбоводству, мясному и молочному скотоводству и переработке сельхозпродукции. В рамках реализации комплексной программы развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года планируется реализовать 17 аграрных проектов с привлечением инвестиций на сумму в 36,2 млрд рублей, что позволит рассчитывать на создание более 2,7 тысячи рабочих мест в отрасли.

В модели социально-экономического развития республики обозначены и 6 проектов в сфере промышленности и производства. Предполагается, что общая сумма привлеченных средств составит порядка 4,5 млрд рублей, а трудоустроить планируют 400 человек.

Особое внимание власти республики намерены уделить использованию простаивающих промышленных площадок. В этом направлении власти Осетии тесно сотрудничают с Ростехом: подбираются проекты, изучаются технологии и их востребованность, четко прорабатывается возможность реализации.

В числе таких площадок - территория бывшего «Электроцинка» и завод по производству меди «Кристалл». И если по «Электроцинку» вопрос находится в стадии проработки, то у «Кристалла» уже есть хозяин. После долгого простоя заводом заинтересовалась российская компания-инвестор. По словам Сергея Меняйло, работа уже идет и 1 февраля 2022 года на этом заводе уже должна быть первая плавка. Важно, что производство будет соответствовать всем экологическим требованиям.

В десятке лучших

Преобразования коснутся и туристической отрасли Осетии. Пандемия и закрытые в связи с этим границы стали мощным катализатором развития внутреннего туризма - в Осетию потянулись тысячи туристов. В планах властей - вывести отрасль на более высокий уровень.

Здесь ставка делается на три крупных проекта: всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Мамисон», «Туристский кластер «Горная Дигория», тематический парк «Алания парк», туристско-рекреационный комплекс «Кахтисар». По планам инвестиции в проекты составят более 23 млрд рублей, а республика предположительно получит 3600 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба главы РСО - Алания.

Так, только на начальном этапе в «Мамисоне» планируется открыть свыше 700 гостиничных номеров, построить рестораны, магазины, объекты транспортной инфраструктуры и другие службы для комфортного проживания туристов. На данный момент якорный инвестор курорта готовит документы для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Первых туристов в «Мамисоне» планируется принять в конце 2023-го - начале 2024 года. Здесь будут работать 20 км горнолыжных трасс, две канатные дороги - гондольный и кресельный подъемники и сноупарк. К 2025 году появятся еще пять канатных дорог, а к 2030-му на курорте планируется построить 73 км трасс, 18 подъемников и более 7 тыс. мест размещения. В первые годы курорт сможет ежегодно принимать более 100 тыс. гостей, в дальнейшем - до 700 тыс. туристов. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в развитие «Мамисона» более 9 млрд рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В числе приоритетных направлений, обозначенных комплексной программой, - развитие транспортно-логистической сферы. Власти республики намерены реализовать несколько масштабных проектов на сумму 5,5 млрд рублей с созданием 1,7 тысячи новых рабочих мест.

Так, планируется строительство грузового терминала. Осетия в состоянии предоставить комплексные транспортные услуги: воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки, а Владикавказ вполне может стать логистическим хабом, поскольку имеет выгодное географическое положение на пересечении основных транспортных артерий между Россией и Закавказьем.

ВАЖНО!

К реализации комплексной программы развития Республики Северная Осетия - Алания до 2030 года власти приступят с начала 2022 года, но уже сейчас в республике происходят существенные изменения: ведется строительство социально значимых объектов, ремонтируются дороги и мосты.

Так, к концу декабря будет введен в эксплуатацию мост через реку Урсдон. Построен он был в 50-х годах прошлого века и к настоящему времени значительно устарел. Работы ведутся на автодороге Красногор - Николаевская, которая соединяет населенные пункты Дигорского и Ардонского районов. Новый современный объект облегчит выход транспорта к Транскавказской автомагистрали.

По информации республиканского Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре, в федеральную программу реконструкции искусственных сооружений Росавтодором утверждены 19 объектов.

- Значит, будем строить, ремонтировать, приводить в порядок. Обязательно - с учетом мнения людей! Чтобы ездить по нашим дорогам было удобно и безопасно, - отметил Сергей Меняйло.