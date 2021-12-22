Развитие наукоемких микро-нано-оптофотоэлектронных технологий и производств в РСО - А. Шаги прогресса ВТЦ «Баспик»

Генеральный директор АНО Агентство Стратегических Инициатив Светлана Чупшева знакомится с инновационными программами «Баспик».

Одной из главных точек роста для успешного развития экономики Северной Осетии власти республики видят промышленность, которая долгое время оставалась в запустении. Задача по восстановлению индустриального сектора обозначена в Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года и Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года. С инициативой инновационной реиндустриализации - возрождения промышленности в новом формате и в соответствии со Стратегиями - выступило Общество с ограниченной ответственностью Владикавказский технологический центр «Баспик».

«Баспик» реализует стратегический мегапроект «Звезда» по развитию наукоемких производств особо сложных высокотехнологичных изделий оптофотоэлектроники.

Новейшая фаза реализации мегапроекта соответствует периоду 2021 - 2025 годы с перспективой до 2030 года и предусматривает создание сотен высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой, позиционирование и лидерство на российском и мировом рынках сбыта, в области микроканальной оптофотоэлектроники 6-го технологического уклада.

Напомним, об инициированном ВТЦ «Баспик» проекте впервые доложили президенту России Владимиру Путину в июле 2010 года на межрегиональной конференции партии «Единая Россия». Тогда же проект был публично поддержан Высшим руководством страны и вошел в качестве первоочередного проекта в стратегические документы федерального значения.

ВТЦ «Баспик» посетил Сергей Меняйло.

Модель «тройной спирали»

Мегапроект «Звезда» предусматривает создание и развитие в Северной Осетии корпоративной инновационной системы (КИС) и региональной инновационной системы (РИС) с участием государства, бизнеса, учреждений науки, образования и других необходимых элементов на принципах модели «тройной спирали».

Проект реализуется, основываясь на базовых принципах. Первый из них - проектный подход. Применение его в деятельности компании обусловлено формированием необходимых управленческих звеньев, процедур и процессов корпоративной системы управления проектами.

Проектная деятельность не только становится одним из повседневных инструментов государственного управления на национальном уровне, но и рассматривается как новый этап развития всей системы корпоративного управления.

Во-первых, проектный подход - это жизненная необходимость, которая позволяет в условиях ограничений нацелить работу на достижение конкретных результатов в пределах фиксированных ресурсов и сроков. Во-вторых, проекты четко обозначают и фиксируют приоритеты. В-третьих, проектная деятельность становится нашей реальностью и с точки зрения привлечения финансовых средств из федерального бюджета и реализации ряда проектных инициатив предприятия.

НАГЛЯДНО

До конца 2025 года и на перспективу ВТЦ «Баспик» намерен реализовать ключевые инновационные проекты общей стоимостью порядка миллиарда рублей:

Комплексный проект разработки базовой технологии и освоения производства волоконно-оптических преобразователей высокого пространственного разрешения для оптико-электронных модулей и аппаратуры;

Проект освоения производства микроканальных электронных усилителей для позиционно-чувствительных детекторов заряженных частиц и излучений;

Проект повышения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест;

Развитие промышленного технопарка «Малахит» как необходимого базового элемента корпоративной системы предприятия и региональной инновационной системы.

Помощник президента РФ Максим Орешкин.

Ставка на «Малахит»

Промышленный технопарк «Малахит» - оптимальная инновационная структура для развития высокотехнологичного производства в Республике Северная Осетия - Алания.

Создание промышленных технопарков становится эффективным механизмом территориального развития, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона, доказавшим свою эффективность во многих странах мира и субъектах Российской Федерации.

Важно отметить, что первый в республике инновационный высокотехнологичный промышленный технопарк «Малахит» площадью порядка 10 тысяч квадратных метров промышленно-производственных площадей под эгидой ВТЦ «Баспик» получил реальное практическое развитие, и сегодня это важная базовая структура построения будущей региональной инновационной системы.

Созданы и успешно действуют все необходимые подразделения полного научно-инновационного цикла («от идеи до прилавка»), обеспечивающие выпуск продукции мирового уровня качества, конкурирующей на мировом рынке.

Предполагается, что на базе парка «Малахит», начиная уже со следующего года, на основе реализации известных принципов «тройной спирали» (власть - бизнес - образование), современной системы менеджмента качества и государственно-частного партнерства к участию в реализации стратегических проектов ВТЦ «Баспик» будут привлечены предприятия оборонно-промышленного комплекса на территории республики с дальнейшим образованием добровольной сетевой взаимовыгодной кластерной структуры.

Дальнейшее развитие получат партнерские отношения с ведущими высшими учебными заведениями РСО - Алания, СКФО и других регионов страны в части целевой подготовки кадров, организации базовых кафедр, выполнения совместных НИОКР и инновационных проектов.

ВТЦ «Баспик» обладает достаточными интеллектуально-кадровыми, технологическими и организационными ресурсами для успешного осуществления целой группы инновационных проектов. Преимущества, получаемые бизнес-структурами, связаны с существенным понижением барьеров выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и материалов, кадров, снижением затрат за счет эффекта масштаба, который проявляется при кооперации участников индустриального парка.

«Малахит» предоставит предпринимателям новые возможности для систематизации возникающих проблем, выбора путей их преодоления. Взаимодействие с региональными властями позволит найти методы и средства разрешения той части из них, которые лежат в сфере компетенции региона.

Совещание с мастерами и специалистами по качеству.

Университет и предприятие: союз ради прогресса

В России сегодня проблема дефицита инженерно-технических кадров приобретает общенациональное значение.

Для подготовки компетентных научных и инженерных кадров развивается стратегическое взаимодействие между ВТЦ «Баспик» и Северо-Кавказским горнометаллургическим институтом (государственным технологическим университетом).

В университете создана базовая кафедра «Оптоэлектроника и фотоэлектронные изделия», в распоряжении которой новейшее физическое и технологическое оборудование, а первый выпуск магистров будет осуществлен в 2022 году.

Кафедра использует базовые принципы системы Физтеха, в соответствии с которыми магистры наряду с обучением работают в научных и технологических подразделениях ВТЦ «Баспик».

В ближайших планах - продолжить и расширить деятельность на базе кафедры Центра коллективного пользования с помощью федерального центра.

Корпоративная библиотека ВТЦ «Баспик».

ВАЖНО!

Мегапроект «Звезда» может стать отправной точкой, значимым элементом республиканской промышленной политики, которую еще только придется разработать.

Поэтому очень важно, чтобы деятельность ВТЦ «Баспик», который является единственным в России и одним из немногих в мире разработчиком и производителем уникальных микроканальных оптоэлектронных изделий двойного применения, получила поддержку федеральных органов власти и госкорпораций.

И, конечно, необходимо установить партнерские отношения с властью на региональном уровне. Новый глава Северной Осетии Сергей Меняйло несколько раз посетил ВТЦ «Баспик», в том числе с ответственными работниками федерального центра. В связи с этим можно надеяться, что мегапроект «Звезда» поможет возродить и в Северной Осетии промышленность и вывести ее на качественно новый уровень.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Воссоздание современной промышленности имеет для Северной Осетии, без преувеличения, судьбоносное значение. Однако до сих пор на региональном уровне этому вопросу не уделяли должного внимания.

В республике практически отсутствует промышленная политика, РСО - Алания не участвует в базовом национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В республике разрушены, деградируют и закрываются предприятия некогда уникального мощного электронного комплекса. А базовые учреждения образования и науки региона не получают должной поддержки для решения проблемы острого дефицита инженерно-технических кадров. Безусловно, все это создает негативный фон и сдерживает процесс инновационной модернизации промышленного сектора РСО - А.

ООО ВТЦ «Баспик» полностью поддерживает установки руководства России по активизации науки и инновационному развитию передовых отраслей и информационных технологий, биотехнологий и т. д. Большое значение имело бы включение проекта «Звезда» в перечень приоритетных задач стратегии Республики Северная Осетия - Алания.

НАША СПРАВКА

Сегодня ООО ВТЦ «Баспик» - инновационно-промышленный, научный и учебный комплекс, интегрирующий научную, технологическую, промышленную, коммерческую и учебную деятельность в области новейшей высокотехнологичной продукции микро- и нанофотоэлектроники, единственный в России разработчик и серийный изготовитель высококачественных мелкоструктурных микроканальных пластин (МКП) для техники ночного видения и для разнообразных общепромышленных применений, позиционно-чувствительных детекторов (ПЧД) и волоконно-оптических преобразователей (ВОП).

Вытяжка световодов (контроль качества).

Предприятие реализует полный научно-инновационный цикл: от прикладных НИОКР до серийного производства и реализации продукции. На базе ООО ВТЦ «Баспик» действует ведущая в России научная школа в области микроканальных пластин. Налажена прогрессивная система внутрифирменной подготовки и повышения квалификации инженерных и научных кадров, которая включает и целевую подготовку молодых специалистов.

По итогам 2020 года объем реализации компании превысил 500 млн руб., аттестовано 220 высокопроизводительных рабочих мест, средняя зарплата составила 39 тыс. руб., успешно выполнены ответственные заказы, решены важные научно-технологические задачи, совершенствуются процессы тотального менеджмента качества и производительности. Существенное развитие получили технико-технологическая база производства и науки, научно-инновационная деятельность, социальное развитие коллектива.

Сослан КУЛОВ, профессор, доктор технических наук, генеральный директор ООО Владикавказский технологический центр «Баспик», заслуженный деятель науки и техники РСО - Алания,

Ольга ПУЩИНА, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и проектному управлению, руководитель Корпоративного проектного офиса ВТЦ «Баспик».