Сход двух гигантских лавин с горы Чегет успели снять туристы в Кабардино-Балкарии

В небо поднялась густая снежная пыль, закрывающая небо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 декабря в социальных сетях появилось видео схождения двух снежных лавин со склонов горы Чегет в Кабардино-Балкарии. Тонны снега упали к территории расположенного рядом отеля, а снежная пыль накрыла все домики туристов. Люди успели снять, как лавина накрывает место отдыха.

В комментариях пользователи сети удивляются, почему очевидцы так спокойно реагируют на происходящее. Автор одного из видео даже открыл окно полюбоваться на сход лавины. Оказалось, что до домиков отеля долетела только густая снежная пыль, накрыв людей. И сам сброс тонн снега четко контролировали сотрудники МЧС.

Сейчас в регионе лавиноопасный сезон, поэтому отряды специалистов устраивают запланированные работы по сбросу снега с аварийных участков. Сегодня спасатели устроили две "безопасные лавины", на которые смогли полюбоваться туристы и местные жители.

- По представленным "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" данным в период с 18:00 21 декабря до 18:00 22 декабря 2021 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 метров лавиноопасно, - рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Конечно, во время работ спасателей никто не пострадал. Однако 20 декабря снег сошел с северного склона Чегета самопроизвольно и мог навредить людям и инфраструктуре, но в этот раз обошлось. Поэтому ведомство устроило своеобразную лавинную профилактику.

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