Организатор экскурсии на ледник Алибек в КЧР, где погибли туристки, пошел под суд

Ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Фото: Мария Забарлиева

Суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело организатора туристического похода к леднику Алибек, во время которого погибли две женщины. Сразу после трагического инцидента правоохранительные органы начали проверки и расследование. В итоге на мужчину завели дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц".

- Следствием установлено, что 14 сентября 2021 года обвиняемый, не имея прав на предоставление туруслуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья потребителей, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек на высоте 2200 метров, - рассказали в пресс-службе суда.

Известно, что подозреваемый - житель аула Сары-Тюз. Он отправил группу из шести человек во главе с гидом Радмиром, который отговаривал женщин от восхождения из-за опасных сезонных факторов. Позже именно он пытался вытащить пострадавших из-под сошедшего ледника.

ЧТО ПРОИЗОШЛО В АЛИБЕКСКОМ УЩЕЛЬЕ

14 сентября 2021 года шесть туристок из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края отправились на экскурсию в знаменитое ущелье Карачаево-Черкесии посмотреть на ледник Алибек. Их сопровождал гид.

В какой-то момент женщины разделились: часть туристов осталась передохнуть у водопада, четыре женщины продолжили восхождение. Мотивацией служили красивые фотографии прямо у льдов.

"КП-Северный Кавказ" узнала, что гид отговаривал туристок - боялся за их безопасность. Но эти женщины настояли. Очевидец вспоминает, что туристки сделали привал у ледника, заварили чай, а потом попросили сфотографировать их. В этот момент ледник обрушился.

В последний момент гид изо всех сил пытался оттащить 47-летнюю туристку Ирину Фрик из-под ледника. К сожалению, женщина погибла от полученных травм. Следом за ней от серьезных травм на месте также скончалась 27-летняя туристка Евгения.

Одна женщина получила серьезные травмы, но ее успели госпитализировать. Осень - наиболее опасный период для восхождения, потому что ледники таят и сходят. Об этом должно было быть известно организатору экскурсии, но он пренебрег этим и подверг людей опасности.

Алибекское ущелье на какое-то время закрыли для туристов после этого инцидента. Ледник Алибек площадью 972 гектара и длиной 4,6 км считается самой доступной природной наледью в Тебердинском заповеднике Карачаево-Черкесии. Его панцирь покрыт трещинами глубиной до 60 метров. Поэтому шагать по леднику в одиночку опасно.

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