Ледовый каток в Ессентуках 2021-2022: адрес, режим работы, цены

На ледовой арене в Ессентуках проводят тренировки по фигурному катанию и хоккею Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ледовый каток в Ессентуках в сезоне 2021-2022 работает с учетом всех коронавирусных ограничений, действующих в регионе. При посещении необходимо:

- соблюдать масочно-перчаточный режим;

- иметь при себе персональный QR-код.

Ледовая арена в Ессентуках знаменита тем, что инициатором ее строительства и создания школы зимних видов спорта «Наследие» выступил известный российский фигурист Илья Авербух. Подготовка юных спортсменов осуществляется по двум направлениям - фигурное катание и хоккей. Желающие заниматься в школе Авербуха могут оставить заяление на ее официальном сайте.

Каток в Ессентуках

Телефон: +7 (925) 300-08-23.

Адрес: Суворовское шоссе 3а. (Вход со стороны ул. Коломейцева, д.76/

ул. Попова, д.76).

Ближайшая остановка «2-й проезд». Маршрутки номер №№ 2, 7, 7а, 102д, 117а, 118а.

Режим работы:

Из-за плотного графика тренировок, ледовая арена «Наследие» открыта для посетителей только в выходные. График работы в выходные:

Суббота: с 20:00 до 24:00

Воскресение: с 14:30 до 24:00

Но для любителей зимнего катания есть отличные новости: в новогодние каникулы ледовый каток в Ессентуках 2021-2022 будет работать ежедневно!

График работы:

с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года - ежедневно. Время сеансов уточняйте по телефону, указанному выше.

Стоимость билетов:

350 рублей / 55 минут.

ВНИМАНИЕ!

Из-за пандемии коронавируса график работы ледовых катков в этом году может быть изменен. Уточняйте информацию по указанным телефонам. На ледовых площадках действует пропускная QR-система регистрации посетителей.