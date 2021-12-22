Включили свет и все рвануло: после взрыва в Каспийске госпитализировали семью с ребенком

Последствия взрыва в каспийской многоэтажке.

22 декабря 2021 года в Каспийске произошел взрыв. Информация о ЧП в доме 22А по улице Кавказской по системе 112 поступила около шести вечера.

Пострадали три человека - родители и их десятилетняя дочь, они получили травмы рук и лиц. Семью госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы Махачкалы.

Газ в доме провели совсем недавно.

- Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет, выбиты окна и дверь. На месте работают психологи нашего ведомства, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Взрывом выбило окна и дверь.

По предварительным данным, взрыв прогремел, когда семья вернулась домой в свою квартиру, расположенную на третьем этаже девятиэтажного дома, и включила свет. Газ, кстати, в указанный дом провели совсем недавно.

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