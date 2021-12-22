Включили свет и все рвануло: после взрыва в Каспийске госпитализировали семью с ребенком

Последствия взрыва в каспийской многоэтажке.
22 декабря 2021 года в Каспийске произошел взрыв. Информация о ЧП в доме 22А по улице Кавказской по системе 112 поступила около шести вечера.
Пострадали три человека - родители и их десятилетняя дочь, они получили травмы рук и лиц. Семью госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы Махачкалы.
Газ в доме провели совсем недавно.
- Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Разрушений нет, выбиты окна и дверь. На месте работают психологи нашего ведомства, - уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
Взрывом выбило окна и дверь.
По предварительным данным, взрыв прогремел, когда семья вернулась домой в свою квартиру, расположенную на третьем этаже девятиэтажного дома, и включила свет. Газ, кстати, в указанный дом провели совсем недавно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сход двух гигантских лавин с горы Чегет успели снять туристы в Кабардино-Балкарии
Тонны снега упали к территории расположенного рядом отеля, а снежная пыль накрыла все домики туристов. Люди успели снять, как лавина накрывает место отдыха. В комментариях пользователи сети удивляются, почему очевидцы так спокойно реагируют на происходящее (подробнее).