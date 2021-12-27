Ели под предсмертные хрипы: компания весь вечер веселилась с трупом друга, думая, что он спит

Николаю К. дали срок в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2020 года Николай К. из Ставропольского края получил зарплату. Часть денег ушла в семью, часть - на слабости мужчины. Такой слабостью у него была вечеринка. В компании своего друга Алексея* и его девушки Натальи* он хотел было уехать в Ставрополь, но жизнь повсюду чинила ему препятствия, словно намекая, что не надо никуда ехать.

Сначала таксист, который почти полдня катал их из продуктового в продуктовый, отказался ехать в Ставрополь из-за плохой погоды. Не отвечал и товарищ, к которому можно было заехать. Тогда подпитые друзья потребовали подвести их к автовокзалу, где они опять пытались найти новую машину. Но безуспешно. Чтобы не грустить, группа нашла очередной магазин и докупила алкоголь. Там же компания поймала случайную машину, которая все-таки отвезла их в Ставрополь.

- По пути компания пила, с собой у них был полный комплект алкоголя. Приехав в Ставрополь, друзья уже ничего не хотели. Потому решили, что пора заселяться в гостиницу, - рассказал источник "КП-Ставрополь" в суде.

По дороге парочка постоянно ссорилась. Поводы были самые разные: ревность, злоупотребление алкоголем, неправильное поведение. В трехместном номере гостиницы скандалы продолжились. И Николай не выдержал.

- Алексей кричал на подругу из-за ее поведения. Дошло до того, что он схватил ее за шею и прижал к стене. Тогда Николай оттолкнул друга, стал спорить с ним и доказывать, что так делать нельзя, но тот не хотел слушать. И он дважды ударил его ладонью. Алексей упал на пол и остался там лежать. А Николай вышел за едой, потому что, как он сказал в суде, ему "было противно от обоих".

Вернулся мужчина с быстрорастворимой лапшой. Заварив ее, он поужинал и вместе с Натальей пил пиво, веселился. А Алексей все лежал на полу, хрипя в предсмертной агонии, и не отвечал на легкие пинки. Его друг и девушка думали иначе: "Спит, похрапывая", - и решили тоже лечь спать. Храп, по признанию свидетельницы по делу, не прекращался до раннего утра.

- Утром Наталья обнаружила, что Алексей не дышит, и сказала об этом. Николай попытался сделать искусственное дыхание другу, выволок его на улицу, где умывал снегом. Но потерпевший уже умер. Он решил, что надо отпустить Наталью, дал ей 15 тысяч за "приятный вечер" и на такси. И она уехала. А сам Николай еще немного помешкался около тела и тоже уехал домой. Он рассказал семье о случившемся, провел с ними день и пошел сдаваться.

Против Николая К. завели уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В суде он признал вину, но настаивал на числе ударов по потерпевшему - экспертиза показала, что жертву ударили, как минимум, четырежды. Ленинский районный суд Ставрополя приговорил мужчину к семи годам строгого режима.

*имена изменены

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