«Она была абсолютно нагой»: краевед рассказал о приведении Снежной Девы в горах Кабардино-Балкарии

дддддд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный на Северном Кавказе краевед из Нальчика Виктор Котляров любит мистику и, путешествуя по Кабардино-Балкарии и соседним республикам, собирает предания о таинственных местах и явлениях.

Так, однажды его знакомый альпинист Леонид Замятнин поведал историю, от которой, как говорит Виктор, «волосы на его голове начали шевелиться».

– О Эльбрусской деве – фантоме, обитающем в снежном высокогорье, я впервые прочитал у Юрия Визбора в его книге «Завтрак с видом на Эльбрус», где, рассказывая о выдающемся альпинисте Иосифе Кахиани. Знаменитый бард писал: «Рассказы же о нем ходили самые необыкновенные. Будто встречал Иосиф саму Эльбрусскую деву – широко известное привидение в белом платье, с распущенными черными волосами и с ледовыми крючьями вместо пальцев. Но не закрыл перед нею в эльбрусской пурге глаза, не грохнулся в снег на колени, а гордо сверлил ее орлиным взглядом. Когда же Дева положила свои железные, источающие ледяной могильный холод пальцы на его плечо и тихо сказала: «Оставайся здесь», будто Иосиф твердо покачал головой – нет, мол, не останусь. И Дева исчезла…», - рассказывает Виктор Котляров.

Далее Визбор в таком же ироническом ключе комментирует эту возможную встречу. Тем не менее, с Эльбрусской девой не все так просто, как кажется на первый взгляд. Слишком много людей видели этот фантом.

- Одну из таких встреч описал альпинист Леонид Замятнин. В 1972 году он работал плотником на базе Московского университета на поляне Азау, у самого подножья Эльбруса. Здесь они втроем – со старшим инженером Севой и техником Ларой сооружали на склоне у реки Азау поворотные щиты для моделирования снежных лавин. К Севе в гости прилетела из Москвы приятельница Лина, для которой он решил организовать поход к «Приюту одиннадцати», - описывает эту историю краевед.

Долгие сборы привели к тому, что только к 16:00 группа поднялись до Старого Кругозора. По словам Леонида, оттуда начиналась пешая часть нашего пути. От Старого Кругозора до строящейся станции второй очереди канатки, под названием «Мир», бульдозерами была пробита в снегу серпантинная дорога, по которой возили грузы вездеходы.

- Леонид рассказал, что на четверых они несли два рюкзака и две пары лыж – для Севы и Лины. Девушки шли налегке. Очень скоро Лина начала отставать – сказывалось отсутствие акклиматизации. Погода портилась на глазах. Вот уже посыпала мелкая снежная крупа. Леонид нервничал: слишком медленно они шли. До станции «Мир» добрались к 20:00, в темноте. Сева стал настаивать на немедленном выходе наверх. А Леонид не проявил должной настойчивости. Скорее всего, виновата в этом была Лара. Леонид боялся, что она сочтет его трусом. Он хорошо знал путь к «Приюту», был уверен в своих силах и пошел, хотя понимал, что делать этого не следует. На Севу же, вероятно, действовало присутствие Лины. От обычного его благоразумия не осталось и следа.

Сразу за станцией «Мир» начинался глубокий снег. Дальше дороги не было, и Леонид начал топтать ступени, проваливаясь по колено. Занятие это было для него привычным. Снова сыпанула крупа. Минут через 20 Лина остановилась. Ее мутило. И тогда Сева предложил Леониду с Ларой прокладывать путь до самого Приюта вдвоем. Лара чувствовала себя хорошо. Леонид решил довести ее до Приюта, оставить там рюкзак и лыжи и вернуться к Севе, чтобы забрать его рюкзак и помочь довести Лину. Леонид понимал, что он тому времени изрядно с ней намучается.

Но и у Леонида с Ларой складывалось не все так просто. Странный серебристый туман ухудшал видимость. Трижды восходители принимали за Приют большие черные камни, которых никогда раньше Леонид не видел, хотя много раз ходил по этому пути. К тому же началась пурга. И тут будет уместно привести воспоминания Леонида:

- И тут я увидел спускающуюся сверху фигуру в плаще-серебрянке. Кто-то из инструкторов альпинизма спускается в горы. Только они имеют такие плащи. Но почему один и в такое позднее время? Ведь альплагеря сейчас не работают. Да, вроде бы, и не сезон для восхождений. Смутное беспокойство охватило меня. А человек спускался мне наперерез, но почему-то не обращал на меня никакого внимания. Не слепой же он. Я двинулся навстречу. Крупа с ветром секла лицо, и приходилось опускать его вниз. Пути наши пересеклись. Мы остановились в трех метрах друг от друга. Я поднял глаза и ощутил сильный озноб. Передо мной стояла женщина в серебристой прозрачной фате, ниспадавшей до босых ступней. Она была абсолютно нагой и поразительно красивой. Прямые черные, как вороново крыло, волосы падали на плечи, белое стройное тело, маленькие пальчики ног. Я отчетливо видел коричневые соски девически острой груди. Но самым поразительным были ее глаза – огромные, черные, ледяные. Она смотрела мне в лицо, и я не мог отвести взгляда от этих пронзительных, гипнотизирующих глаз. Я забыл, кто я, где я. Я уже не владел собой, чувствуя, что тотчас пойду туда, куда позовут эти глаза.

Но тут неожиданно кто-то тронул Леонида за руку. Он вздрогнул и обернулся. Это была Ларка. «Я замерзла. Ты шел так быстро, что я не могла догнать тебя. Не бросай меня. Мне страшно.», - обратилась она к Леониду.

Когда Леонид снова повернул голову, никакой женщины в белом не было.

– Ты видела что-нибудь? – спросил он у подруги.

– Нет.

«Черте что,– подумал я,– а ведь это Эльбрусская Дева...»

Через какое-то время Леонид решил вернуться на то место, где они заплутали, и вот что увидел:

«Несмотря на вчерашнюю пургу, следы мои можно было различить. Минут через 15 прямо перед собой я увидел Приют. Вот это фокус! Я не дошел до него вчера каких-то 200 метров. Но следы сворачивали влево, прямо на крутые ледовые сбросы. Здесь никто никогда не ходил. Вот откуда взялись эти чертовы камни! Мой след оканчивался в трех; шагах от ледового обрыва. Ох, и лететь бы мне, сделай я вчера эти три шага. Мне опять стало не по себе. И я повернул вниз».

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