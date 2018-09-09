2018-09-09T11:35:46+03:00
Общество

Образовательный комплекс в формате «школа+детсад» открылся в Карачаево-Черкесии

Такой подарок на День республики получили жители села Холоднородниковское
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Сергей Чеботарев и Рашид Темрезов приняли участие в торжественной церемонии открытия комплекса.Сергей Чеботарев и Рашид Темрезов приняли участие в торжественной церемонии открытия комплекса.
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Современный образовательный комплекс в формате «школа плюс детский сад» на 180 ученических мест и 75 мест для дошкольников торжественно распахнул двери в селе Холоднородниковском Прикубанского муниципального района в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии. Это пятый образовательный комплекс такого формата, открытый в регионе в течение последних трех лет.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, члены республиканского правительства, представители районной и сельской администрации, а также жители и гости села Холоднородниковское.

- Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь, на официальном открытии этого образовательного комплекса. Это большое событие. Я вижу какая это школа, детский сад, спортивные площадки - это такой «храм знаний» для детей, - отметил Сергей Чеботарев.

Глава республики также поздравил участников торжества с Днем Карачаево-Черкесской Республики и открытием такого современного образовательного комплекса в селе.

- Я сам лично принимал решение о строительстве этой школы именно здесь, потому что было очень много обращений и пожеланий. Здесь построили также и детский сад, спортивные площадки - это место действительно становится центром села. Хочу поблагодарить родителей и учителей за ваше терпение, за то, что долгое время приходилось обучаться в старой школе в две смены. Могу вас заверить, что работа по благоустройству и улучшению жизни наших жителей на селе будет обязательно продолжена, в том числе и здесь.

Руководитель региона выразил слова благодарности лично министру РФ по делам Северного Кавказа и ведомству, в целом, за поддержку в реализации поставленных задач.

Глава Карачаево-Черкесии в своей речи отметил большой вклад Хусеина Магомедовича Казиева в развитие района и республики, в целом. Он на протяжении многих лет являлся главой администрации Прикубанского района республики и с нетерпением ждал открытия данного объекта в Холоднородниковском. Однако не дожил до этого момента лишь несколько дней.

Наша справка

Новый образовательный комплекс включает 4 учебных 2-этажных блока с мастерскими, спортзалом, кухонными помещениями на 1-м этаже и актовым залом на 2-м. В здании школы предусмотрены гардероб, столовая, обеденный зал, где дети ежедневно будут обеспечены горячим питанием, учебные классы, лаборантские. На втором этаже расположен медпункт. Учебные кабинеты полностью оборудованы необходимой техникой и аппаратурой. Гости также осмотрели игровые комнаты и спальни в детсаду и пообщались с самыми маленькими воспитанниками дошкольного учреждения.

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