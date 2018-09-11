Карачаево-Черкесия получит новые школьные автобусы и кареты скорой помощи

11 Сент. 18:51 2018-09-11T18:51:45+03:00

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Правительство страны приняло решение выделить субъектам Российской Федерации кареты скорой помощи и школьные автобусы. В ближайшее время в Карачаево-Черкесию поступят 9 карет скорой помощи и 22 школьных автобуса.

Вся автотехника для школ и организаций скорой медицинской помощи отечественного производства и укомплектована в соответствии со всеми современными стандартами.

- Для Карачаево-Черкесии это очень важное решение, поскольку спецавтопарк у нас достаточно изношен, и у нас остается еще достаточно школ и лечебных учреждений в отдаленных населенных пунктах республики, куда дети добираются на автобусах, а машины скорой помощи и вовсе жизненно необходимы, - написал в своем Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.