В Дагестане бывшего главврача за премию в 238 миллионов арестовали на 2 месяца
В домах Меджида Алиева ведут обыски
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В Махачкале после возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество" главного врача городской клинической больницы №1 Меджида Алиева арестовали на 2 месяца. По сообщению источника в правоохранительных органах, в его домах уже проводятся обыски.
Напомним, 15 сентября Генпрокурор РФ завел дело на Алиева за выписанную себе и коллегам премию в 238 млн рублей. Деньги, как выяснилось, в итоге доставались только главврачу. Свою должность, кстати, он потерял еще весной после жалоб недовольных пациентов.