В Дагестане бывшего главврача за премию в 238 миллионов арестовали на 2 месяца

17 Сент. 14:32 2018-09-17T14:36:10+03:00

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В Махачкале после возбуждения уголовного дела по статье "мошенничество" главного врача городской клинической больницы №1 Меджида Алиева арестовали на 2 месяца. По сообщению источника в правоохранительных органах, в его домах уже проводятся обыски.

Напомним, 15 сентября Генпрокурор РФ завел дело на Алиева за выписанную себе и коллегам премию в 238 млн рублей. Деньги, как выяснилось, в итоге доставались только главврачу. Свою должность, кстати, он потерял еще весной после жалоб недовольных пациентов.