Сорвавшегося в КБР альпиниста доставили на вертолете в ставропольскую больницу

17 Сент. 15:00 2018-09-17T15:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сорвавшийся сегодня утром альпинист отправлен на самолете в больницу Ставропольского края. Его спустили с южного склона Эльбруса на частном самолете. Как выяснилось, он прибыл в Кабардино-Балкарию для восхождения из Владивостока.

По данным аварийных служб республики, мужчина получил множество переломов и сейчас его ждут медики в городе Лермонтов.

Напомним, ранее спасатели рассказали, что турист совершал восхождение в группе из 17 человек и сорвался на высоте 5 км.