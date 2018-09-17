Сорвавшегося в КБР альпиниста доставили на вертолете в ставропольскую больницу
Турист из Владивостока получил множество переломов
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сорвавшийся сегодня утром альпинист отправлен на самолете в больницу Ставропольского края. Его спустили с южного склона Эльбруса на частном самолете. Как выяснилось, он прибыл в Кабардино-Балкарию для восхождения из Владивостока.
По данным аварийных служб республики, мужчина получил множество переломов и сейчас его ждут медики в городе Лермонтов.
Напомним, ранее спасатели рассказали, что турист совершал восхождение в группе из 17 человек и сорвался на высоте 5 км.