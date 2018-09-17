Ставропольскую Росгвардию возглавил Виктор Матюк
На пост начальника Управления Росгвардии по Ставропольскому краю назначен полковник полиции Виктор Матюк.
Ранее Виктор Матюк возглавлял аналогичную структуру в Республике Ингушетия. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пожелал Виктору Матюку успехов в работе.
- С краевым Управлением Росгвардии у нас сложились конструктивные отношения. Рассчитываю на постоянное и продуктивное взаимодействие по всем ключевым вопросам, - отметил глава края.
Во встрече губернатора и нового руководителя принял участие первый замначальника Управления Росгвардии по Ставропольскому краю полковник полиции Андрей Пархоменко.
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