Как помочь ребенку с аутизмом

20 Сент. 15:00 2018-09-20T15:01:28+03:00

C 3 по 31 октября в Ставропольской психиатрической больнице № 1 пройдет «Школа аутизма» для родителей

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В последние годы все больше семей сталкиваются с проблемой, когда ребенок патологически замкнут на самом себе, не готов к контактам с окружающим миром, отстает в развитии, эмоционально скуп.

Существенную роль в лечении детей с аутизмом играет вовлечение в терапевтический процесс ближайшего окружения ребенка: его родителей, братьев, сестер. Родителям детей, больных аутизмом, приходится решать сложную задачу - максимально адаптировать их к жизни и взаимодействию с окружающим миром. Коррекция требует огромных усилий и терпения, поскольку сам ребенок не заинтересован в выходе из пространства, замкнутого на самом себе.

«Школа аутизма» помогает семьям лучше увидеть возможности ребенка, подбирать игры, соответствующие его возможностям, оказывает помощь в формировании чуткого родительского поведения, помогает снизить стресс, переживаемый семьями, узнавшими о диагнозе ребенка, повышает теоретическую грамотность родителей и тем самым в целом улучшает реабилитацию детей с расстройствами аутистического спектра.

Основная цель «Школы аутизма» - улучшение понимания родителями особенностей проявлений аутизма, улучшение коммуникации с ребенком, умение справляться с трудностями в его поведении, а также снижение родительского стресса.

ВАЖНО!

На занятиях «Школы аутизма» родителей научат:

- использовать собственные возможности для адаптации детей;

- эффективно взаимодействовать с детьми

- управлять собственными эмоциями и видеть перспективы.

НАША СПРАВКА

Занятия в «Школе аутизма» будут проходить в Ставропольской психиатрической больнице № 1 (Ставрополь, ул. Ленина, 441, корп. 3, 3-й этаж, кабинет № 17) по понедельникам и средам (3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 октября) с 16.00 до 18.00.