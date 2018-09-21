Картошку на чипсы, мороженое в Саудовскую Аравию: ставропольские производители рассказали о своих успехах на крупнейшем Агрофоруме в Ставрополе

21 Сент. 16:06 2018-09-21T17:16:25+03:00

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В Ставрополе уже в 4-й раз проходит международный инвестиционный форум «АгроЮг». По традиции в нем участвуют сотни крупнейших сельхозпроизводителей России, руководители ведущих банков, представители власти, инвесторы и эксперты - включая иностранных. Как ответственные за развитие отечественного Агропромышленного комплекса они сообща разрабатывают план по качественному и количественному улучшению работы и сотрудничества.

Зампредседателя правительства Ставропольского края Николай Великдань назвал встречу важнейшей, в том числе для региона:

- Президент поставил задачу - обеспечить до 2020 года отечественной продукцией всю страну - затем на агрофоруме и собрались. У нас есть вода, хороший климат, умение вести производство. Это ценят и иностранные делегации. Мы «видели» у себя всю Европу, Бангладеш, Саудовскую Аравию, - сказал Николай Тимофеевич.

На форуме неоднократно подчеркнули, что Ставропольский край и регионы Северного Кавказа привлекают инвесторов чистотой продукции. Эксперты говорят, что процент применения минеральных удобрений и симуляторов роста у нас на порядок ниже, чем за рубежом, и от этого нашу продукцию можно расценить как БИО. Руководитель Российского экспортного центра в Ставрополе подчеркнул, что этим надо воспользоваться, и ставропольским производителям самое время завоевывать зарубежные рынки не только сырьем - а дорогим переработанным товаром.

- Владимир Путин поставил задачу к 2024 году удвоить показатели не энергетического и не сырьевого экспорта. Ее можно выполнить, если привлечь новые компании и открыть новое производство - то есть не продавать за дешево пшеницу или кукурузу как сырье, а перерабатывать их и поставлять как продукцию с высокой добавочной стоимостью, - сказал Юрий Сербин.

Кроме задач государственного масштаба и потенциальной привлекательности Ставрополья, на форуме обсудили успехи сегодняшнего дня. На Восток край уже поставляет сухое молоко, мясо птицы, мороженое. Наши зерно, морковь, семенной подсолнечник, лук и прочее с большим желанием закупают крупнейшие компании России и филиалы мировых брендов. Картофель, например, - торговые сети и производитель чипсов "Lays". Еще на форуме «Агро-Юг» ведущие производители рассказали коллегам, какие сектора они только начинают занимать.

- Возле Кисловодска в Предгорном районе строим теплицу в 6 га для круглогодичного выращивания клубники. Россия развила тепличное производство томатов и огурцов, но ягоды остались за бортом. Это будет первый подобный проект. Мы хотим вернуть доверие покупателей, уставших от так называемых «огурцов» - магазинной клубники без вкуса и запаха. В проект вложили 834 млн. рублей и в год планируем производить по 900 тонн ягоды. Надеемся запуститься весной 2019 года, - рассказала инвестор Оксана Федосеева.

Как отметил министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников, через несколько лет АПК региона изменится до неузнаваемости.

- Сейчас у нас активно развивается интенсивное сельское хозяйство. Из 11 тыс га площадей садов 3 тыс - интенсивные. Они экономически и рентабельно в разы лучше традиционных. Уже скоро мы увидим, как АПК не только Ставропольского края, но и России обновится и даст интенсивное производство, высокоэффективные рабочие места и другое, - отметил Ситников.

«Агро-Юг» в Ставрополе ежегодно проводит организатор престижных мировых конференций Vostock Capital.