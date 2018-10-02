Через семь лет федерального розыска в Москве поймали ставропольского мошенника

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-02T10:37:56+03:00

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Спустя семь лет поисков в Москве задержали мошенника со Ставрополья. Еще в 2011 году он обманул жителя Пятигорска и присвоил себе иномарку за 1 млн рублей.

- Злоумышленник пообещал малознакомому гражданину помочь с оформлением страховой выплаты за пострадавший в ДТП автомобиль, - объяснили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в МВД СК, - Получив все необходимые документы и иномарку, мужчина перестал выходить нас связь.

Что интересно, афериста поймали почти разу. Вот только машину он к тому времени уже успел продать, а деньги - потратить. Вот только наказание мошенник сумел отсрочить. Только на него завели дело, как он скрылся от следователей. И скрылся так хорошо, что искали его семь лет.

- Задержали злоумышленника в Москве. Его уже доставили в столицу СКФО, - сообщили полицейские. - В настоящее время гражданин находится под стражей. Расследование уголовного дела возобновлено.